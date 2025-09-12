Rueda y Muñoz, directos a la lucha por la pole en Misano en una sesión liderada por las Honda del Leopard

José Antonio Rueda y David Muñoz pasaron el corte de la práctica oficial en el Circuito Marco Simoncelli del Gran Premio de San Marino, clasificándose así para la Q2 de Moto3 de este sábado. Lucharán por la pole los dos pilotos sevillanos tras una sesión vespertina dominada por el Leopard Racing, especialmente por David Almansa, el más rápido de la jornada inaugural en Misano (1:40.596).

Almansa, que está viviendo su mejor momento de la temporada, se apuntó hasta en cuatro ocasiones la vuelta rápida y aventajó en 498 milésimas a su compañero de equipo, Adrián Fernández, que subió hasta la segunda posición cuando la sesión ya expiraba. Kelso registró el tercer mejor tiempo, mientras que el cuarto lo rubricó Perrone y el quinto, Rueda, el líder del Mundial, que había sido el más rápido de la primera sesión de entrenamientos libres (1:41.127) y en la práctica, justo a la salida de talleres restando unos nueve minutos para la conclusión, volvió a entrar para evitar el tráfico y, sin que nadie le cogiera el rebufo, rodar en solitario.

A perfect start to the weekend for the @Le0pardRacing duo, closely followed by @joelkelso66 and Valentin Perrone ✌️#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/HGVK0ePYT1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 12, 2025

El palaciego, que se planta en Misano con 64 puntos de diferencia sobre Ángel Piqueras en la general del Mundial, registró una mejor vuelta de 1:41.21 por el 1:41.27 de Máximo Quiles, sexto. Noveno fue David Muñoz, cuarto clasificado del Mundial, con 1:41.35. Foggia, ya con el reloj a cero, se coló in extremis para la Q2, de la que se quedaron fuera Lunetta, Carraro o Carpe, quien no pudo rodar por culpa de una avería mecánica. La Q2 se disputa este sábado a las 13.10 horas y la carrera de Moto3 en Misano, sobre 20 vueltas, el domingo a las 11.00 horas.

Dani Muñoz pasará por la Q1 de Moto2

Por su parte, el nazareno Dani Muñoz, que finalizó tercero del Gran Premio de Cataluña de Moto2 el pasado fin de semana, tendrá que pasar por la criba de la Q1 al marcar el decimoséptimo tiempo en la práctica oficial (1:35.408), liderada por Celestino Vietti (1:34.650). Por la mañana, el piloto de Dos Hermanas fue decimoquinto en los entrenamientos libres (1:35.890). La lucha por la pole en la categoría intermedia se dirime mañana a las 13.40 (Q1) y las 14.05 (Q2). El domingo, la carrera está fijada a las 12.15 sobre 22 vueltas.