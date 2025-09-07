José Antonio Rueda vuelve al podio tras una remontada de líder en Montmeló

Sólido líder del Mundial de Moto3, ahora con una diferencia de 64 puntos sobre Ángel Piqueras, José Antonio Rueda regresó al podio después de dos carreras sin pisarlo tras dibujar en Montmeló una fantástica remontada con la que da un paso más hacia el título cuando restan siete pruebas para el final. Con 'long lap' incluida, pasó de la decimoquinta plaza a liderar la carrera durante un puñado de vueltas hasta que Piqueras, segundo de la general, lo adelantó al comienzo de la última. El valenciano gestionó muy bien ese último giro, se aseguró el triunfo y el palaciego finalizó segundo, con el japonés Furusato cerrando el podio. El otro sevillano, David Muñoz, rodó mucho tiempo en cabeza de carrera pero acabó perdiendo posiciones y concluyó octavo. El de Brenes se mantiene en la cuarta posición de la clasificación, ahora con 163 puntos. Rueda computa 270.

La sorpresa en el arranque fue Quiles, que remontó cinco posiciones, hasta la cuarta, mientras Piqueras bajaba hasta la octava, una por detrás de Rueda. Lideraban Kelso, Almansa y Muñoz, siendo el sevillano el único de los tres acostumbrados a estar en cabeza este año. A Rueda le marcaron ya la 'long lap', que debía realizar en breve, sin mucha demora, cuando Muñoz, segundo, ya tenía en la mirilla a Almansa. No tardó el palaciego en cumplir su castigo y se vio relegado al decimoquinto puesto, obligado a remontar. No era una tragedia porque Montmeló, por sus características, favorece los agrupamientos. Tenía tiempo para recuperar, remontar y meterse entre los mejores en las últimas vueltas. Como se demostró con el paso de los minutos, era cuestión de ser constantes, pacientes y madurar la carrera.

Quiles apretaba en cabeza, también Piqueras, manteniendo el de Ayora la posición ante el ataque de Muñoz, que aceleró para colocarse en paralelo. Rueda marcaba 1:48 exactos y se acercaba a los diez primeros en un grupo muy nutrido, de trece pilotos, del que era imposible escaparse por más que lo intentase Almansa, poleman y líder. Por detrás, Muñoz, Quiles y Furusato, que se posicionó delante llegando desde atrás como un cohete. Los adelantamientos eran continuos, algo habitual en Moto3, y la única variable inamovible entonces era la primera posición de Almansa en pleno ascenso de Rueda, que ya era sexto, adelantaba a Muñoz y subía momentáneamente hasta el quinto puesto justo antes del ecuador de la prueba.

A ocho giros del final, Almansa abría hueco sobre Quiles y todos sus perseguidores en una recta que aprovechó Rueda para meterse tercero... y primero en la curva cuatro. Le pegó un bocado a la carrera el palaciego. El líder estaba a siete vueltas de darle un golpe importante al Mundial. Quiles se fue largo de pronto y desapareció del mapa de la delantera, formada por Rueda, Muñoz, Piqueras, Almansa y Furusato. Tiraba el palaciego abriendo un hueco de cinco décimas para afianzar su liderato, aunque Almansa, Piqueras y Adrián Fernández no se rendían, tampoco Furusato ni Muñoz. A tres vueltas, el segundo clasificado del Mundial se lanzó a la caza de Rueda en un cara a cara entre los mejores de la categoría.

Al paso de la última, el de Los Palacios lideraba la prueba pero es verdad que ya no tenía prácticamente ventaja sobre el resto. Con el grupo comprimido, Piqueras se la jugó al comienzo adelantando por fuera para ponerse primero hasta el final, con Rueda sufriendo pero finalmente amarrando la segunda posición después de una fantástica remontada que no se tradujo en victoria por muy poco. Furusato, tercero, cerró el podio y Muñoz finalizó octavo.

🥈 @ruedajr99 made sure that LLP wasn't going to harm his chances to fight for the win #CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/oJS56ry0Xq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025

La valoración de Rueda

Estas eran las sensaciones de Rueda tras la carrera: «Muy contento por el trabajo del fin de semana. Me hubiera gustado hacer la victoria tras la 'long lap', pero estoy contento con el resultado y hay que pensar en positivo. Ha sido una muy buena carrera, hemos estado muy fuertes y eso es lo importante y lo que me llevo. Es un circuito que disfruto cada vez que estoy aquí y se lo quiero agradecer a todo mi equipo, mi familia y la gente que me apoya», valoraba en declaraciones a DAZN, analizando así la prueba: «Me esperaba una carrera más rápida tras las dos primeras vueltas, pero luego he visto que podía tirar para romper el grupo lo máximo posible porque había muchos pilotos ahí delante. Me hubiese gustado ganar. Quiero ganar siempre, pero dadas las condiciones, estoy contento, queda una carrera menos y hay que seguir apretando en las próximas».