El piloto nazareno Dani Muñoz firma en Montmeló la carrera de su vida con un tercer puesto en Moto2

Hay presente y mucho futuro en el motociclismo sevillano, que este fin de semana ha brillado con luz propia en el Gran Premio de Cataluña. Y en dos categorías además. Al segundo puesto de José Antonio Rueda, líder de la categoría en Moto3, se ha sumado la sorprendente por inesperada tercera posición en Moto2 del nazareno de 19 años (cosecha de 2006) Daniel Muñoz, que está compitiendo temporalmente como piloto sustituto en la estructura del Red Bull KTM Ajo (la misma de José Antonio Rueda) reemplazando al turco Deniz Öncü.

Muñoz, que empezaba sexto en Montmeló tras una excelente Q2 el sábado, ganó cuatro posiciones hasta situarse segundo por delante del veterano Jake Dixon y sólo por detrás del insuperable Dani Holgado, del CFMoto Aspar Team, que el año pasado fue subcampeón de Moto3 y esta temporada aún no había estrenado su casillero de victorias en la categoría intermedia. Así que el protagonismo de la carrera de Moto2 en el trazado barcelonés recayó en los dos Dani.

El sevillano ya había corrido varias pruebas en 2024 en la categoría, en concreto con el Preicanos Racing Team, y este año lo había hecho en dos carreras con el Klint Forward Factory Team antes de montarse en la Kalex del Red Bull KTM Ajo, con el que había sido decimoquinto en Aragón, decimocuarto en Austria y vigésimo en Hungría, antes de rubricar en el circuito catalán la mejor carrera de su vida.

Y eso que el fin de semana no fue precisamente fácil, ya que sufrió una dura caída en la segunda tanda de entrenamientos libres de la que pudo recuperarse para, ya con la moto reparada, lograr el sexto puesto en la Q2 tras conseguir el cuarto mejor tiempo de la práctica oficial. Este podio debería ayudarlo para que definitivamente se le abrieran las puertas del Mundial de Moto2 en 2026 con plaza fija.

Tyres were gone at the end but what a great story this is! 🙌



Daniel Muñoz celebrates his maiden #Moto2 podium 👏🥉#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/D7RWZv8kkM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025

Pura felicidad

«No tengo palabras. Es increíble. He tirado muy fuerte al principio de la carrera ante la posibilidad de que pudieran escaparse y he usado mucho el neumático. En la mitad he tenido un par de sustos, he hecho dos mini salvadas y he dicho 'hasta aquí'. A partir de ahí, a mantener el ritmo todo lo que pudiera. Cuando me ha adelantado Dixon, ya no tenía goma delantera. No tengo palabras para describir cómo me siento. El equipo hizo un grandísimo trabajo ayer y le doy las gracias a Jorge Arroyo, Héctor Faubel, a mi familia y todo el mundo que me ayuda», comentaba Muñoz en declaraciones a DAZN a la conclusión de la carrera.

De incipiente trayectoria, el piloto de Dos Hermanas ha competido ya pese a su juventud en algunos de los campeonatos más prestigiosos del mundo, como la European Talent Cup, el FIM Junior GP, el Red Bull Rookies Cup y el Campeonato Europeo de Moto2. En 2023, conquistó el título europeo de Stock 600 y este domingo, como sustituto de Öncü en el equipo de su paisano Rueda, ha logrado un resultado increíble. En la general de pilotos de Moto2 asciende hasta el puesto vigésimo, con 19 puntos. El líder es Manu González, con 217.

Más temas:

Moto2