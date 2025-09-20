El relevo 4x100 de la sevillana Maribel Pérez se planta en la final del Mundial de Tokio

Maribel Pérez, en el último cambio con Paula Sevilla en las series del 4x100 del Mundial de Tokio

A la sevillana Maribel Pérez no se le borra la sonrisa casi nunca, mucho menos cuando le toca salir a competir a la escena internacional con sus compañeras del relevo 4x100, que está súper engrasado en los cambios y se ha instalado por derecho propio en la élite mundial. Ya están siempre las españolas en las quinielas por las medallas, tal ha sido su superlativo salto de calidad, y así volverá a ser en Tokio este domingo tras clasificarse para la final de su especialidad en el Mundial de Atletismo en la jornada vespertina de este sábado. Esperança Cladera, Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez han brillado con luz propia en la noche japonesa tras finalizar segundas en su serie con un tiempo de 42 segundos y 53 centésimas.

Un crono que sólo han mejorado en su serie clasificatoria las jamaicanas, a las que las españolas ganaron hasta en dos ocasiones en el Mundial de Relevos de Guangzhou, con un crono de 41.80. Jodean Williams, Tia Clayton, Tina Clayton y Jonielle Smith integran el cuarteto caribeño. Francia ha sido tercera (42.71) con Marie-ange Rimlinger, Sarah Richard, Helene Parisot y Gémina Joseph. De esa primera semifinal se han quedado fuera las neerlandesas, equipo puntero del 4x100, o las italianas al lesionarse la primera relevista.

Además de las jamaicanas y las francesas, las otras rivales por los metales de España serán también Estados Unidos (41.60), Alemania (41.86) y Gran Bretaña (41.88), primera, segunda y tercera, respectivamente, de la rapidísima segunda serie, de la salieron también los dos equipos clasificados por tiempos para la final: Canadá (42.38) y Polonia (42.83).Fueron muy superiores las estadounidenses con Jacious Sears, Twanisha Terry, Kayla White y Sha'Carri Richardson.

La plusmarca nacional es el 42.11 del Europeo por equipos de junio de este año. En el Mundial de Relevos de China, donde el 4x100 fue medalla de plata, corrieron la semifinal en 42.18 y la final, en 42.28. En Tokio, la final del relevo corto femenino se disputa este domingo, 21 de septiembre, a las 14.06 (hora española).

