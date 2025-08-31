El Insolac Caja 87 se marcha con victoria y buenas sensaciones de San Fernando (48-86)

La pretemporada de Insolac Caja 87 ya marcha a velocidad de crucero. El conjunto cajista ha completado una estancia de tres días en San Fernando que han servido para integrar sesiones de entrenamiento de intensidad, afrontar su primer partido amistoso de la pretemporada y disfrutar de un bonito ambiente para las primeras tomas de contacto entre los jugadores de la plantilla.

El cuadro dirigido por Eloy Ramírez ha podido disfrutar de los recursos de la localidad isleña, tanto en el complejo de Bahía Sur, donde se ha hospedado, como en los pabellones del propio complejo y en el Pabellón de El Parque, su centro de operaciones durante el fin de semana. Todo ello, contando con el calor y la presencia tanto de los aficionados del CB San Fernando como de la afición cajista, que acudió en gran cantidad al partido del domingo ante el equipo local.

La expedición cajista llegó a San Fernando el pasado viernes y se fue directa al Pabellón de El Parque para realizar una sesión de activación física y primera toma de contacto con el pabellón. Tras el entrenamiento, la plantilla realizó su foto oficial en la escalinata del Ayuntamiento de San Fernando, donde el plantel contó también con la presencia de María Gómez, presidenta del CB San Fernando.

Tras la comida y un merecido tiempo de descanso, la segunda sesión del día volvió a El Parque, pero en esta ocasión con la particularidad especial de contar en las gradas con los jugadores más pequeños del CB San Fernando, los que no dudaron en hacerse fotos con la plantilla nada más acabar la sesión.

La segunda jornada del stage tuvo un nuevo punto de conexión con el aficionado al baloncesto de San Fernando. Y es que como cada año, la localidad celebró su clásico torneo 3×3 en el Pabellón El Parque, una actividad que contó en esta ocasión también con la presencia de la plantilla de Insolac Caja 87 y una serie de obsequios para ganadores y participantes.

Entrenamiento en Bahía Sur

Tras la visita al torneo, el equipo afrontó una sesión de entrenamiento en el histórico Pabellón Municipal Manuel Prado en el complejo de Bahía Sur, otrora sede de la selección española, donde por ejemplo se ejercitó y preparó antes de ser campeona del mundo en Japón en 2006. La jornada concluyó con las primeras actividades y rutinas de día previo de partido, con la mirada ya en el primer test de pretemporada del equipo.

Como colofón a la concentración de Insolac Caja 87, este domingo el cuadro cajista afrontó su primer compromiso de la pretemporada. Ante el cuadro local, el CB San Fernando, y con motivo del VIII Memorial Pepe González, los pupilos de Eloy Ramírez pudieron probarse por primera vez en el cinco contra cinco tras una semana intensa de preparación física y táctica.

Ante la presencia de cerca de unos 80 aficionados cajistas que disfrutaron de un domingo de convivencia estupendo en la Isla de León, el partido concluyó con un tanteo de 48-86, aunque el resultado fue lo de menos ante el ambiente, la calidad de trabajo del fin de semana y el trato recibido en la localidad.