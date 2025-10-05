Suscribete a
ABC Premium

BALONCESTO

Insolac Caja 87 - Círculo Gijón Baloncesto: Irrumpe una nueva etapa con la urgencia del terapéutico valor de la victoria

SEGUNDA FEB

Adrià Alonso se estrena este domingo (12.30 horas) en el banquillo verdirrojo, coincidiendo con el debut liguero, ante el Círculo Gijón Baloncesto en San Pablo

El CB Starlabs Morón visitará por la tarde al Jaén Paraíso Interior en el Olivo Arena (18.00)

Adrià Alonso toma las riendas del banquillo del Insolac Caja 87

Garvin Clarke, con la pelota en el choque entre el Insolac Caja 87 y el Jaén Paraíso Interior
Garvin Clarke, con la pelota en el choque entre el Insolac Caja 87 y el Jaén Paraíso Interior JUAN FLORES
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No existe medicina en el deporte profesional con el poder terapéutico de la victoria y a su efecto cauterizador se aferra el Insolac Caja 87 para cerrar la crisis, si así puede catalogarse, que se ha abierto esta semana a cuenta del despido de Eloy Ramíre ... z como técnico del primer plantel en favor del catalán Adrià Alonso, el hombre que lo suple en el cargo. Las razones de esta controvertida decisión ya la expusieron los hermanos Crespo, propietarios de la entidad, en una asamblea con los socios celebrada en la noche del jueves y justo a su término se hizo oficial la contratación del barcelonés para asumir el reto tan ambicioso que se ha propuesto el club.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app