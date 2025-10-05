Insolac Caja 87 - Círculo Gijón Baloncesto: Irrumpe una nueva etapa con la urgencia del terapéutico valor de la victoria

No existe medicina en el deporte profesional con el poder terapéutico de la victoria y a su efecto cauterizador se aferra el Insolac Caja 87 para cerrar la crisis, si así puede catalogarse, que se ha abierto esta semana a cuenta del despido de Eloy Ramíre ... z como técnico del primer plantel en favor del catalán Adrià Alonso, el hombre que lo suple en el cargo. Las razones de esta controvertida decisión ya la expusieron los hermanos Crespo, propietarios de la entidad, en una asamblea con los socios celebrada en la noche del jueves y justo a su término se hizo oficial la contratación del barcelonés para asumir el reto tan ambicioso que se ha propuesto el club.

No parece la mejor forma de empezar una temporada prescindir de los servicios del entrenador en la semana previa aunque, según los Crespo, haya argumentos que justifiquen un movimiento, a priori, tan arriesgado. No les han convencido ni los resultados de la pretemporada ni las sensaciones que ha transmitido un equipo que se ha construido a conciencia, reforzando especialmente el juego interior, para ubicarse en la zona alta del Grupo Oeste de la categoría y aspirar, pues, al ascenso. Una vez que se ha quedado como club masculino de referencia en la ciudad tras el cese de su actividad por parte del Baloncesto Sevilla, es una obviedad que el Caja 87 carga con mayor presión, pero decisiones como la tomada esta semana no hacen sino multiplicarla por parte del propio club.

Ya avanzaron los gestores cajistas, sin pronunciar nunca la palabra ascenso, que esta temporada se aspiraba «a lo máximo», un discurso que asumió también Eloy Ramírez en sus comparecencias ante los medios de comunicación. No había fisuras en la palabra, todos iban en la misma dirección, pero de repente, el club dio un golpe de timón 48 horas después tumbar al Jaén Paraíso Interior por 16 puntos (92-76).

La trayectoria de Alonso

Cerrada la etapa del utrerano, el Caja 87 ha apostado por Adrià Alonso, de 42 años, que clasificó primero del Grupo Oeste la pasada temporada al Cáceres Patrimonio de la Humanidad sin que ese liderato se tradujera en ascenso. Primero perdió la eliminatoria por el billete directo a Primera FEB con el Palmer Basket y luego, de vuelta al camino de las eliminatorias, fue apeado por el Huesca La Magia. Tiene experiencia el de Martorell en baloncesto de formación y también en dirigir a grupos con aspiraciones. Ha ascendido de EBA a Plata, pero nunca de Plata a Oro y este es precisamente el objetivo de este Caja 87 que, en su segundo año de vida, ha elevado la cota de la ambición quizá de manera un tanto innecesaria.

Alonso apenas ha tenido tiempo de trabajar con el grupo para preparar el estreno liguero contra el Círculo Gijón Baloncesto este domingo en San Pablo. El partido, que debía ser la prioridad de la semana, ha quedado relegado a un segundo plano, mas no quiere decir ello que haya perdido importancia. Todo lo contrario. Se ha amplificado. Porque empezar con buen pie ante un club recién ascendido como el asturiano devolvería la tranquilidad al club y la afición tras una semana de lo más extraña, inopinadamente agitada.

Dirigido por Nacho Galán, el conjunto gijonés ha perdido sus tres partidos de la Copa de España y mantiene a cuatro jugadores del ascenso: Samu Barro, Alfonso de Busto, Michael Okafor y Sherif Iris. El experimentado base Guillem Arcos y el ala-pívot Javi Menéndez, dos clásicos de la Primera FEB, son dos de sus fichajes más importantes, sin olvidar a los perimetrales Reilly y Pierre. Calvillo Rendón y Baselga Nicolau dirigirán un partido que será ofrecido en directo por televisión a través de la plataforma LaLiga Plus, de pago.

Con más de 2.500 abonados, el Insolac Caja 87 tiene un tirón indudable teniendo en cuenta no sólo la juventud del proyecto sino también en qué categoría milita. Este domingo abre el libro en blanco de la temporada 2025-2026 y lo hace con ciertas dudas pero con la máxima ilusión. Quiere escribirlo deprisa, pero con buena letra y el afán de convertirlo en su primer best seller. Convendría olvidar cuanto antes todo lo acontecido esta semana y centrarse definitivamente en lo que está por venir.

El Morón visita el Olivo Arena

Hoy también debuta el CB Starlabs Morón en la Segunda FEB, de vuelta a la categoría en la que tantos años ha militado. Se estrenará el conjunto de Fede Castelló en horario vespertino (18.00 horas), en la cancha del Jaén Paraíso Interior, al que ya batió hace un par de semanas en la Copa de España en el Olivo Arena. Los aruncitanos, por cierto, han conocido esta semana su hoja de ruta en las eliminatorias de la Copa de España. Superada la primera fase, se enfrentarán otra vez al Coto Córdoba, esta vez en el cruce de dieciseisavos (así lo quiso el sorteo puro de la FEB). Lo harán en el pabellón Alameda el 21 o el 22 de octubre.

Si ganase esa ronda, el Morón se mediría también en casa al vencedor del duelo Melilla Ciudad del Deporte-Caja Rural CB Zamora, equipos de Primera FEB. Para unos hipotéticos cuartos, los posibles rivales serían el Fuenlabrada, el HLA Alicante, el Amics Castelló o el Clavijo. Queda mucho para eso, si llegara, y lo inmediato para los sevillanos es esta nueva visita a tierras jiennenses con el propósito de empezar con buen pie su andadura en la Segunda FEB 2025-2026. Su objetivo, como el del Caja 87, es pelear en la zona alta de la tabla.