El Fundación Cajasol Andalucía sufre en Menorca la primera derrota de la temporada (3-1)

El Fundación Cajasol Andalucía cayó por 3-1 en su visita a Menorca en un partido en el que disfrutó de varias bolas de set en la segunda manga y salvó hasta dos de partido para, finalmente, acabar sufriendo la primera derrota ... de la temporada. La opuesta Alejandra Pérez fue la máxima anotadora por parte de las nazarenas con 16 puntos, seguida de Kira Thomsen, con trece.

El primer set arrancó con la igualdad que se presumía en la previa del encuentro entre dos conjuntos que se conocen muy bien de la Liga Iberdrola. El conjunto de Ricardo Torronteras puntuó con una gran Maguilaura Frías y puso cierta diferencia con el 9-11 en el electrónico. Reaccionaron las locales hasta el 15-12 y el tiempo muerto pedido por el propio Ricardo. Thomsen desatascó el ataque nazareno con el apoyo de Frías. Nada más lejos de la realidad, de nuevo el Avarca dominó el tanteo con 18-15 y las de Bep Llorens cerraron el primer set por 25-21.

La segunda manga empezó con inestabilidad en la recepción de las nazarenas. Lo intentaba el Fundación Cajasol, pero las menorquinas conseguían poner el 8-4 en el marcador. El bloqueo visitante comenzaba a funcionar, pero el 20-15 ponía muy de cara las cosas para las locales. Metió una marcha más el equipo de Torronteras y salvó hasta cuatro bolas de set para poner el 24 iguales con Louise Sansó brillando en ataque y en bloqueo. Y hasta dispuso de una bola de set con grandes momentos de voleibol que finalmente fueron tumbados por el Menorca.

Vuelan en el tercero

A pesar del golpe recibido, el equipo nazareno voló en el tercero. Mostró su mejor versión incomodando la recepción rival y con Emery Herman teniendo numerosas opciones para distribuir la bola. Así se llegó al ecuador de set con 8-14 y hubo bola de set incluso para las sevillanas. Sin embargo, una grave desconexión del equipo en ataque, que no supo salir de esa recepción, le hizo encajar un parcial de 5-0 y que las menorquinas disfrutasen de su primera bola de partido. Afortunadamente, las de Torronteras reaccionaron a tiempo y con 25-27 cerraron el tercer set.

En el cuarto set, las nazarenas encontraban con facilidad los puntos a base de mucha lucha en defensa. Maguilaura Frías y Alejandra Pérez puntuaron por las alas, así como Leticia Delagrammatikas por el centro. Con todo ello, el equipo consiguió abrir una ventaja muy interesante de 6-12 en el electrónico, pero apareció una de esas desconexiones que pueden hacerte perder un set. Encajó hasta ocho puntos consecutivos para poner el Avarca el 14-12. Las menorquinas apretaron en el saque complicando la recepción nazarena. Tras el tiempo muerto de Torronteras, el equipo se ordenó y la igualdad fue máxima, con diferencias de apenas un punto para cada equipo hasta el 20-22, con dos ataques por zona cuatro de Lucía Prol. Ella misma salvó la primera bola de partido que tuvo en el set el Avarca de Menorca, pero finalmente las locales cerraron el partido con un bloqueo de Sulser.

Próximo partido

El Fundación Cajasol Andalucía recibirá al CV Sayre CC La Ballena el próximo sábado, 25 de octubre, a las 18.00 horas en el pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos) en la tercera jornada de la Liga Iberdrola.