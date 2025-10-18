Suscribete a
ABC Premium

VOLEIBOL

El Fundación Cajasol Andalucía sufre en Menorca la primera derrota de la temporada (3-1)

LIGA IBERDROLA

Las nazarenas caen a domicilio en un partido, pese al resultado final, marcado por la igualdad

El Fundación Cajasol Andalucía, destino Menorca: las nazarenas visitan al vigente campeón de la Copa de la Reina

Doble bloqueo de las nazarenas en el partido contra el Avarca de Menorca
Doble bloqueo de las nazarenas en el partido contra el Avarca de Menorca KATERINA PU

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Fundación Cajasol Andalucía cayó por 3-1 en su visita a Menorca en un partido en el que disfrutó de varias bolas de set en la segunda manga y salvó hasta dos de partido para, finalmente, acabar sufriendo la primera derrota ... de la temporada. La opuesta Alejandra Pérez fue la máxima anotadora por parte de las nazarenas con 16 puntos, seguida de Kira Thomsen, con trece.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app