TENIS

El Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena, que alcanza su 33ª edición, repite como torneo femenino

Ha sido presentado este jueves en las instalaciones del Club Náutico, donde se disputará sobre tierra batida del 15 al 18 de octubre, siendo puntuable para el ranking nacional y el circuito IBP Tenis en la categoría 1.000

Representantes de las instituciones en la puesta de largo del Open Sevilla de tenis
Representantes de las instituciones en la puesta de largo del Open Sevilla de tenis

ABC de Sevilla

Compartiendo protagonismo por unos días con las modalidades intrínsecas y de mayor lustre y prestigio del Club Náutico, regresa el Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena. Y lo hace para mantener la tradición de un torneo ya consolidado con el paso de los ... años dos décadas después de que el hijo del impulsor del denominado Trofeo Cordialidad, celebrado desde 1971 y que disfrutaría de 13 ediciones, revitalizara la competición en 2005 con nueva denominación. En el presente mes de octubre alcanza el torneo su capítulo número 33.

