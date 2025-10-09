El Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena, que alcanza su 33ª edición, repite como torneo femenino

Compartiendo protagonismo por unos días con las modalidades intrínsecas y de mayor lustre y prestigio del Club Náutico, regresa el Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena. Y lo hace para mantener la tradición de un torneo ya consolidado con el paso de los ... años dos décadas después de que el hijo del impulsor del denominado Trofeo Cordialidad, celebrado desde 1971 y que disfrutaría de 13 ediciones, revitalizara la competición en 2005 con nueva denominación. En el presente mes de octubre alcanza el torneo su capítulo número 33.

Los salones sociales del club hispalense, que abrirá sus puertas al público en general para que los aficionados puedan disfrutar con la competición, han acogido el primer acto oficial de un torneo que por tercera vez en su historia y segunda consecutiva se disputará en categoría femenina, en concreto del 15 al 18 de octubre. Mantendrá su condición de cita puntuable para el ranking nacional y el Circuito IBP Tenis, en esta ocasión en la categoría 1.000 y con José Castro como juez-árbitro.

Como suele ser costumbre, el cuadro estará formado por 16 jugadoras, 14 por ranking a las que se unirán dos invitadas de la organización, que el próximo fin de semana cerrará el plazo de inscripciones para desvelar los nombres de las aspirantes a hacerse con el triunfo sobre las pistas de tierra batida del Náutico hispalense.

En este sentido, la vigente campeona del torneo es la cordobesa María José Luque, que el pasado año alzara el trofeo del Memorial Ricardo Villena por segunda vez en su carrera tras haberse impuesto previamente en 2016, en el estreno del torneo en categoría femenina coincidiendo con sus bodas de plata.

Faceta solidaria

Fiel a su confición solidaria distintiva, la presente edición ha querido dar visibilidad y apoyo a la Asociación Familiar La Oliva, cuya labor se centra desde 1972 en los residentes del Polígono Sur y que ha recibido el simbólico cheque por parte de la Fundación La Caixa. Se une así a un extenso listado compuesto por la Fundación Balia por la infancia, Parkinson Sevilla, Fundación Alalá, Asociación andaluza de lucha contra la leucemia, Banco de Alimentos de Sevilla, Cáritas, Orden de San Andrés, Fundación Sehop, ASPACE, ASOCIDE, Fundación Yo Nemalínica, Somos tu ola y Rutas de Sevilla, entidades previamente reconocidas en el Náutico.

Por lo demás, y junto al presidente del club organizador, Cayetano García de la Borbolla Vallejo, el vocal de Deporte Social de la entidad y el director del torneo, José Molina y Alfonso de Alarcón, además del fundador del Open Sevilla y gerente del Instituto Municipal de Deportes, Ricardo Villena Machuca, la presentación oficial ha contado entre otras autoridades con la presencia de la delegada territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz; la delegada de Deportes y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Silvia Pozo; el delegado de Fiestas Mayores de Sevilla y del Distrito Los Remedios, Manuel Alés; o el vicepresidente de la Federación Andaluza de Tenis, Pedro Osete; además de autoridades militares y de la Comandancia Naval, representantes de las empresas patrocinadoras y colaboradoras y de los principales clubes de Sevilla.

El 33º Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena está organizado por el Club Náutico Sevilla y la Federación Andaluza de Tenis con el patrocinio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Nexus Energía, Kutxabank y Medinaceli Catering, y la colaboración de la Fundación La Caixa, la Real Federación Española de Tenis, IBP Tenis, AS, Barbadillo, Coca-Cola, Cruzcampo, Greenset, Grupo Axvi, Grupo Portillo, Head Tour, Hilton Garden Inn Sevilla, Legado María de Villota, NDL Pro-health, Maison Perrier, Martimar, SIDN Digital Thinking y TXT.