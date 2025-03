El estadio de La Cartuja, sede del Tomares - Osasuna de la primera ronda de la Copa del Rey el martes 15 a las 19.00

El estadio de La Cartuja será el escenario del encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey que disputarán la UD Tomares y el CA Osasuna el martes 15 de diciembre a las 19.00 . Desde un primer momento, la intención del club tomareño fue la de disputar el primer partido de su historia en el torneo del K. O. en su feudo, pero la RFEF les ha informado de que no podrán jugar en el Municipal de San Sebastián por no cumplir con todos los requisitos. Según ha podido saber ABC de Sevilla , esta tarde se hará oficial que el partido se disputará en el estadio de La Cartuja.

El presidente de la UD Tomares, Javier Falcón , no oculta su decepción por no poder disputar el partido en su estadio. « Nos han comunicado que nuestro estadio no es apto para jugar . La principal causa que nos indican para rechazar nuestro campo como válido para la disputa del encuentro, son las dimensiones del terreno de juego . Exigen un ancho de 60 metros y el San Sebastián tiene 58. Hemos intentado por todos los medios jugar en nuestro campo, pero la iluminación tampoco era suficiente y tenía un alto coste instalar la que exige la RFEF y con muy poco tiempo para actuar«, se lamentaba el máximo dirigente de la entidad tomareña.

En cuanto a si podrá acudir público al estadio, Javier Falcón tiene la esperanza de que una pequeña representación de la afición tomareña pueda acudir al estadio Olímpico de La Cartuja. «El día 10 nos enteraremos de las nuevas restricciones y confío en que dejen acudir a una representación de nuestros aficionados. Ojalá puedan disfrutar de un día histórico para nuestro club. Se lo merecen «, confesaba antes de reconocer que lo tendrán muy complicado para poder pasar de ronda. »La única ventaja que teníamos, que era jugar en nuestro campo, se la hemos dado a ellos. Las dimensiones, el campo de césped natural... y encima no vamos a poder ingresar mucho en concepto de taquilla , si es que podemos ingresar algo. Pero bueno, por lo menos le vamos a dar el premio a nuestros jugadores de poder jugar en un estadio en el que ha jugado la selección española hace unas semanas . Que tengan esa experiencia«, comentaba orgulloso.