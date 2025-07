La apisonadora de Scottie Scheffler no da opción en Royal Portrush

Scottie Scheffler sigue haciendo historia. Con solo veintinueve años acumula cuatro grandes, un oro olímpico y la certeza de ser el mejor jugador del mundo por mucho tiempo. La herencia de Tiger la personifica este jugador de Nueva Jersey. Como anécdota, desde 1908, que ... lo hizo Jim Braid, ningún jugador ha ganado sus primeros cuatro ‘majors’ por tres o más golpes de ventaja. Scheffler confirmó su poderío en el Abierto Británico y mostró su mejor juego para incorporarlo a su palmarés con cuatro golpes de margen sobre sus rivales. Es el cuarto grande que gana desde 2022, justo el año en el que ascendió al número uno mundial. Ahora, su objetivo en el horizonte es el Open USA del año próximo para entrar en el Olimpo de golfistas que tienen el ‘Grand Slam’.

El paseo triunfal del estadounidense no sorprendió a nadie; de hecho, arrancó con un ‘birdie’ en el primer hoyo que ya dejó claras sus intenciones. No iba a permitir que su amplia ventaja (comenzó el día con esos cuatro) le llevara a la relajación o a la pérdida de su foco, que no era otro que la Jarra de Clarete. El ‘British’ es un torneo que tenía marcado a fuego en sus metas y, esta semana más que nunca, se le había puesto a tiro.

Para conseguirlo siguió la estrategia de martillo pilón que le caracteriza, es decir, jugar perfecto desde las salidas (aunque su ‘swing’ destartalado induce a pensar lo contrario), pegar hierros milimétricos y rematar con un ‘putter’ demoledor. Y si, por casualidad o por efecto de las caprichosas ondulaciones de los ‘links’ perdía las calles o los ‘greens’, sus recuperaciones le alejaban pronto de los peligros.

Por si sus numerosos rivales en pugna por la segunda plaza llegaron a pensar en algún momento en remontar, Scottie alcanzó los siete de ventaja después de dos nuevos aciertos en el 4 y el 5. Incluso, para demostrar que es humano, falló en la salida del 8 y se fue al ‘bunker’ de calle. Tuvo que sacar corto y luego, cerca de la bandera, tripateó para un inesperado doble ‘bogey’.

En cualquier otra circunstancia eso habría dado picante al torneo, pero el norteamericano rebotó con un ‘birdie’ en el nueve que le dejó con cinco de renta y nueve agujeros por delante. El trabajo inicial ya estaba hecho.

Los hoyos de vuelta ya fueron para su disfrute personal y para sacar a relucir, una vez más, la calculadora que lleva dentro. Jugó conservador, evitando los problemas, y el paseo triunfal que realizó en Royal Portrush le sirvió para su disfrute personal.

Antes, en los partidos iniciales, los españoles habían tenido que lidiar con la dura tarea de enfrentarse a ese monstruo sin apenas beneficios por delante. Cuando dos ganadores como Sergio García y Jon Rahm se presentan en un ‘major’ aspiran a terminar en los puestos de arriba; por eso, luchar por llegar al puesto 30 es una motivación muy escasa. Aun así, el castellonense firmó la mejor vuelta de la semana (68), con cinco aciertos por tres errores, aunque la frustración mostrada toda la semana le llevó a romper la varilla de su ‘driver’ en el hoyo 2. «Le pegué así como un poquito de lado, con el cabreo de no pegar una buena salida. Pero la verdad es que me ha sorprendido mucho, y sobre todo por dónde se ha roto. Normalmente se suele romper por lo que es el cuello, si le pegas así contra el suelo o algo, y se ha roto por el medio de la varilla».

Por su parte, Rahm también ganó al campo (70) y el ‘birdie’ final al 18 ni siquiera le sirvió para llevarse un buen sabor de boca: «no estoy contento. No es que sienta que esté jugando mal, pero me fastidia que la diferencia entre lo que yo siento y el resultado sea tan grande y no haber jugado mejor. Es duro terminar así».

Clasificación

1º Scottie Scheffler (EE.UU.), -17

2º Harris English (EE.UU.), -13

3º Chris Gotterup (EE.UU.) -12

4º Clark Windham (EE.UU.) -11

Matt Fitzpatrick (ING) -11

Haotong Li (CHI), -11

7º Rory McIlroy (IRL), -10

Robert McIntyre (ESC), -10

Xander Schauffele (EE.UU.), -10

(...)

34º Jon Rahm (ESP), -3

Sergio García (ESP), -3