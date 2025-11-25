Suscribete a
Michelin entrega sus prestigiosas estrellas a los mejores restaurantes de España y Portugal

real madrid

Xabi Alonso: «¿Hacer la cama? Hay que tener mucho respeto por los jugadores»

El entrenador tolosarra se abre como nunca en Atenas y saca una versión brillante a nivel de comunicación, con autocrítica, conciliador con sus futbolista y, a la vez, exigente

Xabi, durante su comparecencia en la sala de prensa del estadio del Olympiakos
Rubén Cañizares

Enviado especial a Atenas

El futuro del banquillo del Real Madrid no pasa por Atenas. O así debería ser tras iniciar el Madrid hace solo cinco meses un nuevo proyecto comandado por un entrenador moderno y deseado desde hace año y medio. Pero nadie imaginó que el Madrid llegaría ... a finales de noviembre para medirse al Olympiakos en una calma tensa en la que otro mal resultado y otra mala imagen pueda acelerar situaciones no muy agradables para Xabi. Alonso vive ajeno a todo esto y, además, dio un giro comunicativo importante en Atenas en una comparecencia autocrítica y exigente, y a la vez conciliadora: «No soy el primer entrenador que tiene que convivir en estas situaciones. Pienso mucho estos días en que harían Carlo, Mourinho o Pelegrini cuando pasaron por una curva, como nosotros ahora. No estamos contentos con los últimos partidos, pero esto es un proceso. Y disfruto todo el pack».

