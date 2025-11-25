Xabi Alonso: «¿Hacer la cama? Hay que tener mucho respeto por los jugadores»

El futuro del banquillo del Real Madrid no pasa por Atenas. O así debería ser tras iniciar el Madrid hace solo cinco meses un nuevo proyecto comandado por un entrenador moderno y deseado desde hace año y medio. Pero nadie imaginó que el Madrid llegaría ... a finales de noviembre para medirse al Olympiakos en una calma tensa en la que otro mal resultado y otra mala imagen pueda acelerar situaciones no muy agradables para Xabi. Alonso vive ajeno a todo esto y, además, dio un giro comunicativo importante en Atenas en una comparecencia autocrítica y exigente, y a la vez conciliadora: «No soy el primer entrenador que tiene que convivir en estas situaciones. Pienso mucho estos días en que harían Carlo, Mourinho o Pelegrini cuando pasaron por una curva, como nosotros ahora. No estamos contentos con los últimos partidos, pero esto es un proceso. Y disfruto todo el pack».

Xabi, que hoy cumple 44 años, reconoció que su equipo vive un momento en el que necesita tener una reacción inmediata. Sabe que los tres últimos resultados no han sido buenos, y le da la mano a los jugadores para sacar juntos adelante esta situación: «Yo creo que en todos los equipos lo más importante son los jugadores. Lo decisivo es su calidad, su actitud, lo bien preparados que estén... Nosotros les acompañamos y tenemos que estar a su lado», dijo Alonso.

Preguntado por este periódico si es posible que un vestuario pueda hacerle la cama a los jugadores, Xabi fue tajante: «Hay que tener mucho respeto por los jugadores. Ellos son exigentes y profesionales y tienes que estar conectados con ellos. No voy a hablar de este asunto de la cama. Sé lo que son los vestuarios, lo que tienes que pasar y cómo tienes que convivir con el ruido externo. Son situaciones que no nos pueden hacer perder el foco. Los resultados no son los deseados, sabemos las consecuencias que tienen, pero que no nos saquen del camino que queremos».

Xabi confesó que habla a menudo con José Ángel y con Florentino. De hecho, desveló que esta mañana había tenido una charla con el presidente y negó que necesitara un mensaje de apoyo para no sentirse cuestionado: «No es necesario. Solo me centro en el día a día de Valdebebas y en los partidos. Todo cambio necesita un tiempo y todo proceso no sucede de inmediato. Y, a pesar de los últimos tres resultados, no creo que al equipo le cueste entender mi mensaje»