Los motivos por los que Modric deja el Real Madrid contra su voluntad

Jueves, 15.56 horas del 22 de mayo de 2025. Luka Modric publica un post en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 37 millones de seguidores. No es un post cualquiera. Es uno de esos de los que escribes a la ... vez que tragas saliva. El futbolista con más títulos de la historia del Real Madrid (27) anuncia que el sábado será su último partido en el estadio Santiago Bernabéu. Trece temporadas después, y camino de los 40 años, Modric se marcha del Real Madrid: «Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después».

La carta de despedida, de 287 palabras, la acompaña con diez imágenes de su paso por el Real Madrid. En una de ellas aparece junto a Florentino, con quien ha mantenido una relación muy especial. Modric es ese futbolista que todo presidente desearía tener. No solo es un jugador de máximo nivel, sino que además es un compañero que hace vestuario, que lidera desde la sensatez y el respeto, que va de la mano con el club cuando este le pide arrimar el hombro y que jamás ha dado un problema: «Quiero dar las gracias de corazón al club, especialmente al presidente Florentino Pérez, a mis compañeros, entrenadores y a toda la gente que me ha ayudado durante todo este tiempo. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia».

Su palmarés es XXL. Modric ha ganado 28 títulos como futbolista del Real Madrid, entre ellos seis Champions, y además logró el Balón de Oro en 2018. Un galardón de un valor incalculable. Ha sido el único jugador que logró romper la hegemonía de Messi y Cristiano, que desde 2008 hasta 2021 se repartieron todos los Balones de Oro, excepto el de ese año 2018. Un premio que no vino solo. Esa misma temporada se llevó también el 'The Best': «A lo largo de estos años he vivido momentos increíbles, remontadas que parecían imposibles, finales, celebraciones y noches mágicas en el Bernabéu… Lo hemos ganado todo y he sido muy feliz. Muy, muy feliz».

Tanto que se marcha del Madrid sin que ese fuera su deseo, pero lo acepta como el señor que es. Luka no solo es madridista, sino también 'madrileño'. Su familia y él seguirán viviendo en la capital cuando deje de jugar al fútbol, pero le hubiera gustado retirarse de blanco. Modric va a jugar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, y entiende que no había mejor modo de llegar a esa última gran cita con Croacia que vistiendo la camiseta del Madrid, una idea que ha chocado con el proyecto del club blanco. En las últimas semanas, tanto su entorno como él mismo entendieron que el silencio respecto a su posible renovación era un mensaje transparente. Igual que la pasada temporada Modric estaba convencido que acabaría renovando, esta vez no tenía el mismo feeling.

Hace doce meses, Luka amplió su vinculación bajándose a la mitad su ficha. Esta temporada está ganando cinco millones netos, a diferencia de los diez que llegó a embolsarse, y no hubiera tenido ningún problema en volver a ajustarse el cinturón si así se lo hubiese pedido Florentino, pero no ha sido un tema de dinero lo que le ha sacado del Madrid. El club entiende que Luka tapona el crecimiento de otros jugadores con los que comparte posición y, aunque Modric creía que podía hacer cambiar de opinión a Florentino con un buen papel en el Mundial de Clubes, y por ese motivo prefería no anunciar su adiós hasta después del torneo, la decisión del presidente ya era inamovible: «Luka permanecerá para siempre en el corazón de todos los madridistas como un futbolista único y ejemplar, que ha representado siempre los valores del Real Madrid. Su fútbol ha enamorado al madridismo y a todos los aficionados en el mundo. Su legado permanecerá para siempre», asegura Florentino.

Palabras del mandatario blanco en el comunicado del Real Madrid, que vio la luz cinco minutos después de que Modric soltara la bomba. En él, la entidad ensalzaba su prestigioso palmarés y le reconocía como lo que es, un mito: «El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a quien ya es una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial».

Modric jugará mañana, ante la Real Sociedad, en el día en el que también se despiden Ancelotti y Lucas Vázquez, su encuentro número 591 con la camiseta del Real Madrid. Será el último en el Bernabéu, pero no todavía le quedará el Mundial de Clubes para coronar una carrera de ensueño que, 42 millones (lo que costó) y 13 años después de 'tapar vergüenzas' (como escribió en portada un medio deportivo catalán el día de su fichaje), llega a su punto y final en el Madrid.