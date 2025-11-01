El Real Madrid golea y se pasea

No había comenzado el partido, y el Valencia ya estaba pidiendo la hora. Hace no tanto, cuando Peter Lim era un rico sin afán de ganar más dinero metiendo sus manos en el fútbol, el Valencia venía al Bernabéu a pelear ligas y ... puestos de Champions. Se dio el gusto de ganar el año pasado, pero un grano de arena no hace desierto. Se llevó cuatro del Bernabéu y no fueron más por Agirrezabala y porque en 72 horas espera Anfield. 30 de 33 para este Madrid de Xabi Alonso, que derrapó en la curva del Metropolitano, pero ha enderezado el coche, ha cogido la autopista y conduce en línea recta sin mirar el retrovisor.

Como anunció Xabi Alonso, el entrenador que descubrió esta semana lo que significaba sentarse en el banquillo del Madrid, no hubo represalias a Vinicius. Titular, en un partido en el que perfectamente podía haber rotado a varios de los titulares, pero Alonso huele sangre al otro lado del puente aéreo y va a intentar llegar al parón con más distancia de la que ya tenía tras el clásico. De momento, son siete respecto al Villarreal y ocho al Barça, a la espera de lo que haga el campeón esta noche contra el Elche.

No disparó el Valencia en toda la primera mitad (y solo una vez en la segunda), con Courtois preguntándose si era lunes o martes el día que empezaba la edición número nueve de la 'Isla de las Tentaciones'. Podía haber salido con una venda en los ojos, y tampoco hubiera chutado el equipo de Corberán. Justo lo contrario que el Madrid, que atropelló al rival con diez disparos, nueve entre palos. Buen nivel de Agirrezabala, quizás de lo más digno de esta temporada Halloween para el Valencia.

El primero lo anotó Mbappé, de penalti, en el 19. Cuatro minutos tardaron el VAR y Busquets Ferrer en señalar una mano de Tárrega tras un cabezazo de Militao a la salida de un córner. Penalti del Nuevo Testamento, de esos que te dan ganas de pasarte a la petanca. Era mucho más grave el agarrón de Diego López a Mbappé, que la fortuita acción del central. Pero este es el fútbol de hoy, el que se sanciona antes saltarse un ceda que un stop. Mbappé lo lanzó al mismo lado que en el clásico, pero esta vez más pegado al césped y no a media altura. 1-0.

El penalti a favor del Real Madrid que transformó Mbappé.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/u6bt7Btr7A — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 1, 2025

Doce minutos después, el francés volvió a mandar a Agirrezabala a recoger el balón de su red. Ruptura de Guler por zona izquierda, conducción, cabeza arriba y centro al segundo palo para que Mbappé, de primeras, y con la izquierda, doblara la distancia y sumara su tanto número 13 en Liga, 18 en total con los cinco de Champions. Es la sexta asistencia de Guler a Kylian. Ahí tiene TVE una pareja para presentar las Campanadas, por si lo de Vito Quiles y Rufián no lo acaban de ver.

Bellingham, que jugó su mejor partido desde aquella deslumbrante primera temporada de blanco, recordó al mejor Zidane. Se movió en esa zona de tres cuartos, con más apego a la izquierda, y dio un recital de controles, asociaciones, pases, recortes y regates. Y coronó su partidazo con el 3-0, en el 44. Derechazo desde el pico del área, imposible para Agirrezabala.

Fue justo un minuto después de que Mbappé y Vinicius volvieran a pensar que el Madrid estaba jugando una pachanga en el recreo de una clase de la ESO. Penalti claro de Thierry a Carreras, que el francés cedió al brasileño, como contra el Villarreal hace un mes. Entonces lo marcó Vini, de aquella manera, en un lanzamiento mal ejecutado que pasó justo por debajo del costado de Arnau. Repitió mal golpeo ante el Valencia, y esta vez Agirrezabala sí lo detuvo. Doblemente, además. El rechace también se lo paró a Guler.

El fallo de Vinicius desde el punto de penalti. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/NhF9VBfCPJ — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 1, 2025

Con 3-0 y el Liverpool a la vuelta de la esquina, Xabi dio descanso a Tchouaméni y Guler, en una segunda mitad con aroma a amistoso de pretemporada. El único acicate estaba en un posible cambio de Vinicius, y llegó. En el 79, Endrick debutó por fin esta temporada, mandando a Mbappé al banquillo, y Rodrygo volvió a sustituir a su compatriota. Esta vez sin numerito. Y con saludo entre jugador y entrenador.

Carreras, con un trallazo a la escuadra, híbrido entre Puskás y Roberto Carlos, cerró el marcador en el 83. El Madrid golea, se pasea y piensa en Anfield.