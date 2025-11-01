Suscribete a
real madrid 4-0 valencia

El Real Madrid golea y se pasea

LIGA | JORNADA 11

El líder aplasta al Valencia en una buena primera mitad y después se pone a pensar en el decisivo partido de Anfield

Dos goles de Mbappe, otro de Bellingham y el mejor, obra de Carreras. Vini falló un penalti y fue cambiado, esta vez sin numerito

Mbappé celebra el primer gol
Mbappé celebra el primer gol efe
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

No había comenzado el partido, y el Valencia ya estaba pidiendo la hora. Hace no tanto, cuando Peter Lim era un rico sin afán de ganar más dinero metiendo sus manos en el fútbol, el Valencia venía al Bernabéu a pelear ligas y ... puestos de Champions. Se dio el gusto de ganar el año pasado, pero un grano de arena no hace desierto. Se llevó cuatro del Bernabéu y no fueron más por Agirrezabala y porque en 72 horas espera Anfield. 30 de 33 para este Madrid de Xabi Alonso, que derrapó en la curva del Metropolitano, pero ha enderezado el coche, ha cogido la autopista y conduce en línea recta sin mirar el retrovisor.

