Demandas cruzadas, litigios por cantidades multimillonarias y acusaciones de extorsión: el morboso reencuentro de Mbappé y Al-Khelaifi

Real Madrid y PSG se miden mañana en el MetLife Stadium de New Jersey, en la que seguramente sea la final anticipada del torneo. Difícil pensar que el ganador del partido no se acabe llevando el título el próximo domingo, pero antes de pensar en ello, bastante tienen franceses y españoles con lo que les viene encima este miércoles. El campeón de Europa contra el quince veces campeón continental. Un partido lleno de morbo. Superliga, Luis Enrique, Al-Khelaifi y, sobre todo, Kylian Mbappé.

Será la primera vez que el delantero francés se mida a su exequipo, tras su abrupta salida el pasado verano. Siete años en el PSG que acabaron regular, tirando a mal, con Al-Khelaifi. Tanto que el club y el jugador mantienen un multimillonario litigio que no tiene pinta de resolverse pronto. Mbappé le reclama a la entidad parisina 55 millones de euros en concepto de sueldo y bonus, que el PSG entiende que no le debe pagar por no haber extendido su contrato hasta 2025, un año prorrogable al contrato que firmó de 2022 a 2024. Era un acuerdo unilateral. Solo Mbappé podía ampliar su vinculación, pero el PSG considera que, aunque no tuviera capacidad para tomar parte de la decisión, algunos de los acuerdos económicos del contrato de Kylian quedaron rotos con aquella postura.

En septiembre del pasado año, la Ligue 1 dio la razón al jugador, e incluso amenazó al PSG con embargar sus cuentas si no le abonaba a Mbappé esos 55 millones, pero el club francés acudió a la Justicia de su país, anuló dicha sanción y, además, demandó a Mbappé y le pidió 98 'kilos': «Todo este asunto está en manos de los abogados. Creo que se resolverá pronto, así que no es algo que me preocupe», dijo Mbappé en una entrevista en 'Le Parisien' en marzo de este año. Dos meses después, en mayo, presentó una denuncia en París por acoso moral e intento de extorsión de firma que, según la prensa francesa, habría retirado ayer.

Una 'pelea' que Kylian no quiere llevar a lo personal. El atacante galo, natural de París, donde sigue viviendo toda su familia, ha sido muy prudente en las pocas ocasiones que se le ha preguntado por el estado de su relación con Al-Khelaifi. De niño mimado y favorito, Mbappé pasó a ser enemigo número uno del mandatario del PSG, pero Kylian no ha mostrado, ni lo piensa hacer, ningún reproche público hacia el catarí: «Jugué en el PSG durante siete años y viví momentos fantásticos. No soy el tipo de persona que solo se fija en lo negativo. Sé agradecer lo que la gente me da en la vida, tanto profesional como personalmente. Claro que le daría la mano a Nasser, y no me imagino escupiendo en mi mano antes de estrechar la suya», dijo Mbappé en esa misma entrevista.

'Kiki' también volverá a cruzar su camino con Luis Enrique, con quien mantuvo una relación especial. Si el asturiano no hubiera sido el entrenador del PSG, Mbappé, que fue apartado por Al-Khelaifi a principios de la pretemporada de 2023 por su negativa a ampliar su contrato hasta 2025, Kylian no hubiera jugado esa temporada ni un solo minuto. Lucho convenció a Nasser que aquella decisión hacía daño al proyecto. Empujó también Luis Campos, el director deportivo, y entre ambos lograron que Al-Khelaifi recapacitara y, tras una charla con Mbappé en la que, según Nasser, Kylian le prometió no poner en riesgos las cuentas del club, el jugador volvió a la disciplina del día a día.

Fue una última temporada en el PSG, con Luis Enrique de entrenador, en la que Mbappé firmó los mejores números individuales de su carrera durante una temporada, pero como ya había sucedido en los seis años anteriores, se quedó con las ganas de levantar la Champions con los parisinos. Sorprendente eliminación en semifinales contra el Borussia que finiquitó para siempre el sueño de la orejona con el equipo de su ciudad. Caprichos del destino, la ha ganado justo el año en el que Mbappé se ha ido al Madrid.

Un triunfo por el que se alegró el ahora futbolista blanco. Kylian se marchó del PSG con la satisfacción de haberlo dado todo durante siete temporadas, en las que además rechazó en dos ocasiones fichar por el Madrid, hasta que entendió que su etapa en París había terminado: «Por fin ha llegado el gran día. Victoria y al estilo de todo un club. Felicidades PSG», escribió en sus redes sociales tras el 5-0 al Inter. Elegante antes, durante y después, aunque Nasser no lo haya comprendido así. Reencuentro morboso en Nueva York.