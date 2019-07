Real Madrid Zidane fulmina a Bale El entrenador del Real Madrid confirma que el club está trabajando en la salida del galés, que ni siquiera fue convocado para el partido contra el Bayern

S.D. @abc_deportes Actualizado: 21/07/2019 05:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Real Madrid - Bayern

Debut con derrota del renovado Real Madrid. El encuentro frente al Bayern dejó luces y sombras sobre el césped, pero las preguntas que coparon la rueda de prensa posterior al choque poco estuvieron dirijidas a lo sucedido en el campo. La ausencia de Bale, que ni siquiera entró en la convocatoria, fue el tema central al que se tuvo que enfrentar el técnico francés ante los periodistas que allí se dieron cita.

«Bale no ha sido convocado porque el club está tratando su salida». Con esta frase nada más tomar la palabra, Zidane confirmó los rumores sobre el futuro del delantero galés. Aunque no sabe en que momento pasará, afirma que es «lo mejor tanto para el club como para el jugador». A pesar de no tener ningún problema personal con él, el mismo Zidane fue el que pidió su salida al club: «Las cosas se hacen porque se deben hacer, tenemos que cambiar y no es nada personal. La decisión es del entrenador y del propio jugador, que conoce la situación».

Una de las caras nuevas de este Real Madrid hizo acto de presencia ante el Bayern y dejó buenos destellos de su calidad. Zidane también fue preguntado por Kubo, del que elogia el trabajo realizado en su primer partido con el club blanco. Sin embargo, cree que «no se puede estar contento por la derrota sufrida a pesar de que las sensaciones fueron positivas». Su análisis del partido echa en falta la pegada durante la primera parte y admite los problemas defensivos sufridos durante la segunda, achacándolo a que muchos jugadores nunca habían coincidido en el terreno de juego hasta ahora.

«Me hubiera gustado ganar. No se ha podido, es el primer partido y lo haremos mejor. Tenemos tres partidos, estamos en preparacion. Se puede dudar de la alineacion y se puede jugar con un once u otro, pero para mí no es lo mas importante».

Al técnico del Real Madrid le gusta la presión cotidiana y asegura que «le gusta y sabe donde está». «El club es mi pasión y aproveché la oportunidad de volver y realizar un nuevo proyecto», concluyó.