Reinier: «Me embelesaba el Madrid de Cristiano Ronaldo»

Reinier, que confesó haber estado ya con Vinicius, ahora compañero pero también amigo, ha recibido consejos de grandes mitos brasileños, como Kaká , exjugador madridista y con el que le comparte cualidades sobre el verde, aunque él se enamoró del Madrid de Cristiano Ronaldo: «Mi padre me ponía vídeos del Madrid de Cristiano Ronaldo. Me embelesaba ese Real Madrid»

El futbolista se deshizo en elogios hacia su familia, calificando de héroe e ídolo a su padre, a la vez que rompía a llorar mientras hablaba de sus seres queridos: «Hoy me ha pasado toda mi infancia por delante. Llegué a Río de Janeiro solo con mi padre, con nueve años, a cumplir mi sueño, sin mi madre, sin mi hermana Julia, ni mis otra hermanas. Cuando hablo de mi familia lo hago muy emocionado porque si yo estoy aquí es gracias a ellos. También me acuerdo de mi abuela, que está en Brasilia».

Reinier desveló cómo fue el fichaje por el club blanco: «Cuando mi padre me llamó por teléfono, era diciembre, estaba en el Mundial de clubes, y me dijo que el Madrid quería ficharme. Fue una emoción inexplicable, Comencé a llorar, no sabía si ir a un sitio o a otro… El Madrid en Brasil es algo gigantesco. Soy consciente que vengo al mejor club del mundo y que aquí hay mucha presión, pero vengo a pecho descubierto».

Ya en la sala de prensa, Reinier , que jugará lo que resta de temporada en el Castilla de Raúl, ya ha tenido su primera charla con el técnico del filial: «Raúl me ha dado la bienvenida, me ha deseado mucha suerte y estoy seguro que voy a dar lo mejor de mí. Jugar en el Madrid era mi sueño, pero también el de mi padre, madre y hermana. Estoy cumpliendo un sueño. Voy a dar la vida por el Real Madrid».

Justo después, posó con su nueva camiseta junto a su familia y al presidente Florentino Pérez, que le dio una cariñosa y calurosa bienvenida: «Me han chivado que de pequeño siempre seleccionabas en los videojuegos jugar con el Real Madrid , y que tu padre te ponía vídeos de Zidane. Estás aquí por tus méritos, tu sacrificio y tu humildad. Hoy te pones por primer vez la camiseta del Real Madrid, la camiseta con la que tanto has soñado y te esperan los grandes retos en tu vida. Ya formas parte del equipo de tus sueños».

Finaliza la rueda de prensa de Reinier. El brasileño se ha emocionado muchísimo cuando hablando de su familia, que tampoco ha logrado contener las lágrimas.

«¿Si voy a entrenar con el primer equipo? Soy jugador del Real Madrid, estoy a su disposición para lo que me pidan»

«Cuando vi a mis padres emocionados me pasó por la cabeza todo lo que viví en Brasil. Fue muy difícil todo lo que viví en Flamengo, yo solo, sin mi madre, mis hermanas... (llora). Cuando hablo de mi familia me emociono mucho porque sé que todo lo que soy hoy ha sido gracias a ellos. Mi abuela... Agradezco mucho todo lo que han hecho por mí desde los nueve años, cuando me llevaron a Río de Janeiro para poder cumplir mi sueño»

«Kaká es uno de mis ídolos, le he visto jugar desde siempre. Yo también soy de llegar al área, de finalizar. Toco mucho el balón. Agradezco muchísimo a Kaká porque pude compartir un momento con él en el que me dijo una serie de cosas que me han ayudado»

«Sé que aquí hay mucha presión, pero yo solo quiero cumplir mi sueño»

«En el Flamengo he aprendido mucho de jugadores con experiencia en Europa, como Filipe Luis»

«El Real Madrid siempre ha sido mi equipo»

«Voy a dar la vida por este club»

«Vengo del Flamengo, que es el club más grande de América del Sur. Estoy muy contento, ya he tenido un entrenamiento y estoy seguro de que mañana estaremos muy bien juntos. Ya estoy listo para el domingo», explica el brasileño. Su madre no puede contener las lágrimas

«Es un sueño, el mío y el de mi padre», dice Reinier sobre su llegada al Real Madrid

Acabó el paso por el césped del Bernabéu. Lo siguiente será volver a colocarse el traje y atender la rueda de prensa para los medios de comunicación.

Su padre hace el gesto de limpiarle una bota y después se funden en un abrazo. El progenitor es todo felicidad. También hay un sentido abrazo para su hermana y otro para su madre.

Parece un tipo serio Reinier, que sin embargo muestra una radiante sonrisa cada vez que posa para una foto. También en el par de selfies que se ha hecho con los aficionados que han acudido a su presentación.

El brasileño saluda a los aficionados presentes en el recinto, concretamente en uno de los córners, mientras suenan los acordes del himno del centenario y el jugador da sus primeros toques al balón como madridista.

Enfundado ya en el uniforme madridista, y con unas llamativas botas, salta ya Reinier al césped del coliseo blanco.

Ahora el futbolista brasileño se pondrá la equipación del Real Madrid para pisar el césped del Bernabéu, donde ya le esperan bastantes aficionados madridistas.

Toca el turno de los posados del futbolista con la camiseta del Real Madrid en las manos. Primero con el presidente blanco, después se suma a la foto su familia y finalmente también lo hacen los embajadores del club.

«Hoy es un día muy feliz, es el día que cumplo un sueño de mi infancia. Quiero ser parte de la historia de este club. Hala Madrid», declara Reinier en castellano en sus primeras palabras como jugador del Real Madrid.

«Querido Reinier, bienvenido a tu nueva casa, al Real Madrid», concluye el presidente antes de que tome la palabra el futbolista.

«Aquí estás por tus méritos», señala el presidente al futbolista, y confiesa que le han explicado que el padre de Reinier le ponía vídeos de Zidane con el sueño de que un día pudiera jugar en el Real Madrid.

Recuerda el presidente los futbolistas brasileños que han jugado en el Santiago Bernabéu y han ayudado al club a construir su historia de éxitos.

El presidente blanco señala como objetivo del club «la búsqueda de talento allá donde esté. De futbolistas que puedan ser las grandes estrellas del mañana»

Toma la palabra el presidente del Real Madrid: «Al igual que construimos el que queremos que sea el mejor estadio del siglo XXI estamos obligados a construir un equipo de talento y futuro»

Hay lágrimas en los ojos de Reinier y en los de sus familiares mientras disfrutan el vídeo. Su padre, que estuvo cerca de triunfar jugando al fútbol sala en España, arropa al futbolista con un brazo...

En marcha el habitual vídeo con los mejores momentos en la incipiente carrera del futbolista brasileño...

Entra ya Reinier con el presidente Florentino Pérez. El futbolista viste para la ocasión traje oscuro y deportivas blancas.

A Raúl le acompañan en primera fila Santiago Solari y Álvaro Arbeloa.

Entra ya la familia del futbolista, padres y hermana, para tomar asiento. También entra, entre otras personalidades del Real Madrid, Raúl mito blanco y el que será entrenador de Reinier en el Castilla.

El palco de honor del Santiago Bernabéu luce, además de una gran fotografía del estadio, dos grandes fotos de Reinier vistiendo la camiseta de su selección, Brasil. Mientras, Real Madrid Televisión muestra ya algunas imágenes de la firma el contrato del brasileño con el presidente Florentino Pérez y su primer posado con la camiseta blanca en las manos y delante de las 13 Champions conquistadas por el club.

Llega la hora fijada para el inicio del acto de presentación de Reinier, fijado para las 13.00 horas, pero parece que como en otras ocasiones se retrasará unos minutos...

El centrocampista brasileño Reinier Jesus Carvalho, de 18 años, nuevo jugador del Real Madrid procedente del Flamengo, será presentado oficialmente como futbolista del club blanco este martes en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu en un acto previsto a las 13:30 horas.