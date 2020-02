Real Madrid El selfie de Zidane tras chocar con su coche en Valdebebas Un conductor orensano aprovechó que el francés le golpeó por detrás en una rotonda para fotografiarse junto al técnico del Real Madrid

Ignacio Fernández vivió el sábado el capítulo más surrealista de su vida. Este orensano de Valdeorras, propietario de una tienda de muebles en su localidad, se dirigía ese día a Ifema para visitar una feria de decoración. Pasando por el barrio de Valdebebas se dispuso a entrar en una rotonda cuando vio que un coche se cruzaba más rápido de lo deseable. Frenó en seco, con la mala suerte de que el coche que veía detrás de él le golpeó.

Fernández pensó que su día ya se había estropeado. Bajó del coche y se dispuso a comprobar el volumen de los daños. Su sorpresa fue mayúscula al comprobar que el otro conductor, un hombre de mediana edad con un gorro negro calado hasta las orejas, era Zinedine Zidane.

«Bajamos los dos a la vez. Y cuando vi que era Zidane, sentí un alivio grandísimo, porque pensé que este lo tenía pagado a todo riesgo», explicó anoche Ignacio Fernández en El partidazo de Cope.

«Le dije: 'Hombre, me habría gustado verte en otras circunstancias'... Nos pusimos a hablar y me pidió el teléfono. Él no me dio el suyo, aunque tampoco se lo iba a pedir».

Fernández contó que Zidane tenía prisa para llegar al entrenamiento, y que poco después le llamó el representante del francés para arreglar los papeles del seguro.

La única licencia que se permitió Fernández fue pedir una foto a Zidane, un selfie con el que quedó inmortalizado el momento y que sirvió al gallego para dejar constancia ante sus amigos del suceso.

«Ya me dijeron, que tendría que haberle dicho que me dolían las cervicales para sacar algo más del seguro, pero no procede. Hay que ser buena persona», finalizó el orensano.