Zidane pedía sólo una victoria y ya la tiene. Ignoramos el poder psicológico que tendrá ganarle un partido al Fernerbahce, pero mientras se manifiesta podemos quedarnos con algunas cosas.

En la primera parte, triangulaciones instintivas entre Marcelo, Hazard y Benzema. Un buen inicio de Vinicius, que fue yendo a menos. Desde la derecha le dio un gol a Benzema y originó la falta del segundo, también de Benzema rematando el saque de Kroos.

Ficha de partido Estadio: Allianz Arena Real Madrid 1 Keylor Navas

6 Nacho

5 Varane

12 Marcelo

19 Odriozola

15 Federico Valverde

28 Vinicius Júnior

50 Hazard

8 Kroos

22 Isco

9 Benzema Fenerbahçe Spor Kulübü 98 Altay Bayindir

17 Nabil Dirar

25 Jailson Marques Siqueira

20 Diego Reyes

28 Murat Saglam

26 Alper Potuk

16 Ferdi Kadioglu

7 Ozan Tufan

10 Kruse

24 Rodrigues

94 Vedat Muriqi Banquillo

33 Miguel Gutiérrez

31 Javier Hernández

7 Mariano

2 Carvajal

10 Modric

30 Diego Altube

26 Takefusa Kubo

25 Andriy Lunin

17 Lucas Vázquez

32 Adrian De la Fuente

27 Rodrygo Silva de Goes

29 Jaime Seoane

4 Sergio Ramos Banquillo

4 Isla

99 Yusuf Mert Tunc

52 Muhammed Gumuskaya

11 Victor Moses

22 Michael Frey

8 Ekici

33 Abdulcebrail Akbulut

13 Ahmet Oytun Ozdogan

5 Emre Belozoglu

40 Batuhan Yilmaz

35 Harun Tekin

19 Allahyar Sayyadmanesh

18 Sadik Ciftpinar Goles

Benzema 11'

Benzema 26'

Benzema 52'

Nacho 61'

Mariano 78' Goles

Rodrigues 5'

Nabil Dirar 33'

Ozan Tufan 58' Árbitro: Benjamin Cortus

Valverde escalonó más el centro del campo, y con Isco había más enlace y más creación. Valverde avanzaba la presión, Valverde hacía de hombre escoba... ¿Pero cuántos hay como él? Isco, Kroos y Marcelo dan la sensación de carecer de sprint. Hombres sin reprís.

Preocupante el Madrid en defensa. Débil. Fragilísimo por las bandas. El 1-0 y el 2-2 los marcaron Rodrigues y Dirar en una soledad asombrosa en la derecha. Odriozola es un cadete defensivo aunque fue un problema general. Defensivamente, el Madrid quiere colocarse en un 4-4-2, acorazarse, pero ¿cómo conseguirlo con Hazard y Vinicius en las bandas? Ver a Hazard ayudando al lateral se hace tan raro como ver a Romario. Son dos extremos, si acaso dos segundas puntas, obligados a tapar una banda. Para colmo, los laterales no son precisamente porteros de discoteca.

El Madrid dio, en lo más serio del partido, una impresión de batido táctico que no termina de salir. Tiene los problemas del 4-2-3-1, del 4-3-3 y del 4-4-2 sin ninguna de sus virtudes. Puede ser simplemente una cuestión física, pero se observa una mezcla imposible. Es como si estuviera buscando la combinación de ingredientes, sin éxito hasta el momento. «Póngame un batido de apio y chocolate blanco». La lentitud de Kroos no pega bien con la explosiva irreflexión de Vinicius; la zancada por descubrir de Valverde no tiene mucho que ver con la rueca de Isco. Y el Madrid, en líneas generales, no es tan infalible en ataque para ser tan frágil. No tiene jugadores tan resolutivos como para estar tan cogido con alfileres.

El mejor fue otra vez Benzema, dueño del ataque, albañil de todas las paredes, la tendencia de los últimos meses: Benzema se agiganta a medida que el Madrid se empequeñece. Pero Benzema no es Messi de repente, es el mismo Benzema de siempre aunque marcara otra vez. Marcó tres y Mariano en un rato pudo lograr otros tantos. Voraz, hambriento, originó el gol de Nacho (tras robo alto de Valverde) y consiguió el quinto.

Ya con los cambios y entregado el Fenerbahce, destacaron algunos jóvenes. Vinicius llegó hasta el fondo en la izquierda. Su sitio. Y Valverde acabó dueño del centro del campo, siendo lo más parecido que tiene el Madrid a un moderno «box to box». Le da fuerza, empuje a la media. La otra buena noticia fue Kubo. Todo lo hizo bien, y en el 85 dejó una perla técnica. Un recorte seco, zurdo. Es un jugador al que apetece ver en el Bernabéu. Rodrygo y Vinicius tienen un punto serio, brasileños tímidos aún, introvertidos, pero Kubo juega con insolencia y muestra un sentido más global e imaginativo.

El Madrid está fichando jugadores muy jóvenes y Zidane es un acreditado gestor de egos maduros. Esa es otra mezcla que falta por disolver. Percibimos los grumos. Partido tras partido, el aficionado encuentra la ilusión en los muy jóvenes: Valverde pone a caminar un mediocampo reumático y Kubo es como El Niño del Sol Naciente al que el madridismo está deseando dar olés. Pero Zidane, que es prudente y de ramalazo académico más bien italiano, no se echa al monte a lo Cruyff, a lo Van Gaal, y nadie sabe si le dará algo más de diez minutos.