Real Madrid El Real Madrid no olvida los agravios «clásicos» La expulsión de Cristiano. La falta de Suárez a Varane en un gol ilegal. El penalti inventado de Keylor al uruguayo. El penalti de Alba a Marcelo. El gol anulado a Bale

Tomás González-Martín

Golazo anulado a Bale, en un cabezazo legal, en el primer clásico de Zidane al mando del Real Madrid en el Camp Nou. Penalti inventado de Keylor a Luis Suárez hace un año. El penalti no señalado por derribo de Jordi Alba a Marcelo. La falta clara a Varane por parte Luis Suárez en otro gol del Barcelona en el clásico liguero de la temporada pasada. Y la expulsión de Cristiano en la Supercopa de España, saldada con cinco partidos de suspensión, amonestado por una presunta simulación de penalti que no fue tal, con el agravante de cuatro encuentros de castigo por cogerle al árbitro el cúbito y el radio durante un segundo, en un acto de desesperación, cuando sacaba la tarjeta roja. El Real Madrid no perdona, ni olvida, los agravios sufridos en los clásicos. Todos han sido reconocidos como errores arbitrales. El perjuicio fue ostensible a lo largo de las últimas tres temporadas. Lopetegui espera que el duelo del domingo sea diferente.

El Real Madrid espera que el VAR acabe con todos estos perjuicios sufridos ante el Barcelona en los últimos tres años

Será el primer gran enfrentamiento de los dos grandes con el VAR. El último gran perjuicio fue esa expulsión de Cristiano en el Camp Nou en la Supercopa de España y una sanción por cinco partidos, que afectó de manera importante a la Liga. El portugués estuvo un mes sin competir en nuestro país y le influyó psicológicamente. Se sintió perseguido, envidiado.

Hoy, en el vestuario madridista esperan que el VAR ponga el fútbol en justicia. Para intentar salvar a Lopetegui hace falta un arbitraje objetivo. El Real Madrid acudirá más tranquilo en el capítulo arbitral. Lo que está claro y demostrado es que el Real Madrid ha sido gravemente perjudicado en los clásicos desde hace tiempo. Las dos últimas veces, en los encuentros de Liga y de la Supercopa de España.

Pero el Real Madrid, aunque tenga ahora el VAR, no puede olvidar esos hechos. En la Supercopa de España 2017 el colegiado vasco De Burgos Bengoetxea expulsó a Cristiano por considerar que se tiró en el área. No fue así. Chocó con un rival. Lo hizo unos minutos después de inventarse un penalti, en una salida de Keylor que impidió el gol de Suárez. Pero De Burgos señaló penalti. «Con el VAR no lo habría pitado, ni se habría echado a Cristiano», comenta un futbolista del conjunto madrileño.

La jugada de Ronaldo es muy parecida a la sufrida por Vinicius ante el Celta B, en un forcejeo con un defensor. El brasileño fue echado y ayer se le retiró la segunda tarjeta, porque no se tiró. Y podrá jugar el clásico.

No olvida el Real Madrid porque al colegiado De Burgos Bengoetxea le sucedió en los agravios deportivos Hernández Hernández en el clásico de la Liga. El encuentro acabó 2-2 por decisión del colegiado canario. Concedió un gol tras una clara falta de Suárez sobre Varane, al que derribó. Y también fue grave el penalti que no señaló a favor del Real Madrid en un derribo de Jordi Alba a Marcelo. «Un partido que debimos ganar con claridad se quedó en 2-2», afirma un jugador del plantel.

En 2016 se anuló un golazo de cabeza de Bale por una falta en el salto que nunca existió. Se expulsó a Ramos. Y con diez, el Madrid remontó y venció por 1-2 un partido que pudo ganar con mayor tranquilidad. El clásico de mañana lo arbitra Martínez Munuera. El jefe del VAR será Hernández Hernández.

A pesar de tantos perjuicios arbitrales, el Real Madrid ha ganado dos veces y ha empatado otras dos en las cuatro últimas visitas

A pesar de los agravios, el Real Madrid suma dos empates y dos victorias domicilio ante el Barcelona en las cuatro últimas visitas.

El Camp Nou será testigo este domingo del primer clásico de la temporada. El Real Madrid se desplaza a Barcelona para afrontar la décima jornada de Liga y lo hará en un escenario en el que, en los últimos años, está firmando buenas actuaciones. De hecho, los blancos se mantienen invictos en sus últimas cuatro visitas al estadio catalán, con un bagaje de dos triunfos y dos empates.

La racha comenzó el 2 de abril de 2016. Los madridistas se llevaron los tres puntos a domicilio, en el partido correspondiente a la jornada 31 de la Liga 2015-16. En la siguiente edición, Sergio Ramos firmó el empate en los últimos minutos con un cabezazo imparable (1-1). En la campaña 2017-18, el Real Madrid visitó dos veces el Camp Nou. En agosto venció en la ida de la Supercopa de España, 1-3, trofeo que terminaría en las vitrinas blancas, y en Liga empató el pasado mayo en el último precedente entre ambos equipos (2-2). Todo ello, a pesar de los arbitrajes. «Con el VAR, habrían sido cuatro victorias», dice un jugador blanco.

Al margen del tanto de Ramos de cabeza en el último minuto, en estos cuatro enfrenamientos han anotado tres jugadores más de la actual plantilla madridista. Benzema hizo el primer gol en el curso 2015-2016, Asensio sentenció el duelo de la Supercopa de España y, en el último partido, Bale firmó el empate en el marcador en el minuto 72.