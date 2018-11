Real Madrid Casillas: «Si me volviera a pasar, me enfrentaría a Mourinho» El guardameta del Oporto repasó en Universo Valdano su difícil relación con el entrenador portugués

Actualizado: 22/11/2018 10:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Íker Casillas, invitado estrella de Universo Valdano, el programa de entrevistas dirigido por Jorge Valdano que se emite en Movistar +, reveló la difícil relación que mantuvo con José Mourinho durante el tiempo que ambos coincidieron en el Real Madrid, y aseguró que, de volver a atrás, se hubiera enfrentado al técnico portugués: «Su llegada fue para competir con el Barcelona, hubo momentos de mucha tensión, empezó a salir ese madridismo que no me gusta, de forofo a un límite que no va conmigo...», explica durante la entrevista Casillas. El guardameta revela que la relación entre ambos se empezó a torcer a partir de la segunda temporada: «A nivel personal la situación quedó tocada tras la segunda temporada y en el tercer año ya había mucha gente que empezó a agitar la relación y no fue bueno ni para él, ni para mí ni para el Real Madrid».

«En aquel momento opté por estar callado; pensé que esa era la manera de honrar los valores del Madrid»

El hoy portero del Oporto asegura que durante todo el tiempo que coincidieron en el Madrid decidió permanecer en silencio, pero cree que hoy en día habría actuado de otra manera: «Creo que si me volviera a pasar hubiera cogido el toro por los cuernos y me habría enfrentado a Mourinho, en aquel momento opté por estar callado y pensé que esa era la manera de honrar los valores del Real Madrid».

Casillas también confirmó que hoy en día no hay ningún tipo de trato entre ambos: «Ninguno ha vuelto a hablar del otro, mejor dejarlo estar y dejarlo pasar».

El guardameta también se refirió a su salida del Madrid, resuelta con una rueda de prensa. «Si hubiera seguido en el Real Madrid habría tenido un final peor del que tuve», reconoce el portero.