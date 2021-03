Ramos jugó ayer con España

Real Madrid Ramos debe contestar sí o no, no hay más reuniones El Real Madrid afirma que el capitán conoce la propuesta, un año más de contrato y una rebaja del 10 por ciento del salario, y no hay que negociar más. El jugador debe decidir si firma o si se va. Si no responde pronto, el club entiende que se irá