Real Madrid Modric, el balón de Oro como broche El Real Madrid mejorará la ficha del croata, que el lunes rematará un año triunfal, tras ser elegido el mejor jugador del Mundo, de la UEFA y del Mundial

Tomás González-Martín

@tgm46 Actualizado: 01/12/2018 01:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ganador de la Champions por cuarta vez en su trayectoria profesional, subcampeón en el Mundial de Rusia, elogiado por tirios y troyanos, por compañeros y adversarios, Luka Modric romperá el lunes el duopolio triunfal que Cristiano y Messi mantuvieron durante una década en la que coparon los galardones del Balón de Oro y el premio The Best, una competencia de egos y calidad que nadie pudo vencer. El croata, por fin, ha conseguido derrotar a los dos colosos en un año que significará el «cum laude» de su carrera. El lunes recibirá el Balón de Oro en una votación que dejará a Cristiano con el Balón de Plata y a Griezmann con el de Bronce. Modric rematará así un año para la historia personal y de su país, Croacia, pues su reconocimiento mundial se ha repetido en todos los premios internacionales de la temporada . Y un gran año del Real Madrid.

Humildad: el jugador subraya que el Real Madrid es el equipo que le permitió mostrar su calidad, dada su filosofía de dominio de los partidos; en un equipo de corte defensivo no habría podido alcanzar este nivel

En cinco meses ha tenido que hacer «una vitrina especial en casa» para colocar los galardones de mejor jugador del Mundial de Rusia, mejor Jugador de la UEFA, Mejor Jugador del Mundo (The Best), Mejor Futbolista del Mundo para la Federación Internacional de Estadística e Histora del Fútbol y este Balón de Oro que es la rúbrica a una campaña de buen fútbol y, en realidad, a una carrera de éxito.

Una andadura que nunca pudo imaginar cuando era un niño de la guerra. Su abuelo fue asesinado por los serbios. El niño Luka, emigrante en hoteles utilizados como refugio, estaba enamorado del fútbol y no dejaba de jugar. Nunca olvidará cuantas veces tuvo que recoger el balón y salir corriendo hacia su hotel porque los disparos regresaban. Veinticinco años después lo ha ganado todo en el fútbol y el mundo se lo reconoce.

Supo elegir el equipo

El jugador subraya que todos sus títulos los ha conseguido gracias a fichar por el equipo que mejor permite explotar la calidad. Su calidad. El Real Madrid ha sido el sitio donde pudo demostrar todas sus virtudes técnicas. En un conjunto de corte defensivo, que no prima el dominio de los partidos, no podría haber enseñado su nivel. Se felicita del acierto que tuvo al elegir bien hace seis años, cuando fichó por el club madrileño después de una ardua pelea con Daniel Levy, presidente del Tottenham.

No busca el ego: Modric no pretende el éxito individual y hace grupo, piña, equipo, congenia con la diversidad del vestuario

La cúpula del Real Madrid ensalza su bondad como persona y su capacidad para congeniar bien con las múltiples nacionalidades y culturas que llenan el vestuario blanco. Es un jugador que hace equipo, nada individualista en su gestión interna en el equipo. Si toda persona posee un ego, «Luka», como le llaman, no busca potenciar su ego en el fútbol y genera la unión del grupo, la piña.

«Nunca creó un problema»

La entidad valora que, como Xabi Alonso en su época, es un jugador que nunca ha creado un problema interno con el club, ni busca la prensa para exponer una posible queja particular, económica o de otra índole. Al revés, sale a la palestra para defender a los compañeros que fueron atacados por diferentes causas. Lo hizo para apoyar a Cristiano, a Benzema y a otros hombres en momentos específicos.

Modric renovó por el Real Madrid en 2016, un nuevo contrato por cuatro temporadas que ahora será mejorado económicamente como premio a su rendimiento. Tiene una ficha de 6,5 millones de euros y el club aumentará sus emolumentos próximamente hasta el escalón de los 8,5 millones.

El reto actual del centrocampista es recuperar su nivel de prestaciones para volver a ofrecer su mejor fútbol. El desgaste brutal de la campaña pasada, con la victoria en la Champions y el subcampeonato en el Mundial de Rusia, se ha visto potenciado por una mala planificación física del cuerpo técnico anterior.

El informe de la dirección deportiva destaca, a escala general de la plantilla, esa falta de descanso tras el apogeo de la campaña anterior, y una pobre preparación en la actual, hechos que han afectado especialmente a los veteranos, deportistas que habitualmente tardan más en obtener su mejor forma y después la sostienen durante más meses.

Modric no ha jugado bien a lo largo de este curso y desea revertir esa realidad para ser de nuevo el organizador del juego . Solari trabaja en ello. Él mismo se ha sentido extraño ante la situación, agravada para el Real Madrid porque otros muchos compañeros han vivido esa carencia de punta de forma en una coincidencia que desveló el negativo trabajo realizado en el capítulo físico durante los primeros meses de este curso.

El futbolista se enfrenta hoy al Valencia en otra prueba de fuego para el equipo y para él mismo. El lunes volará a París, con Florentino Pérez y Sergio Ramos a la cabeza, para disfrutar del último reconocimiento, al lado de su familia. Tiene previsto lanzar un mensaje de agradecimiento al club y a la afición. Se verá las caras con Cristiano, si es que viaja, porque en la gala The Best no acudió y su apoderado, Mendes, dijo que era ridículo que no ganara su compatriota.