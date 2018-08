Real Madrid Mariano: «Cuando Julen me llamó fue el día más feliz de mi vida» El delantero destacó sus ansias de triunfar con el dorsal de los últimos goleadores: «Es el club de mis sueños y vengo a ganar»

Mariano agradeció a Florentino Pérez que le recuperar para el Real Madrid. Es un jugador forjado en la Fábrica de Valdebebas. Vuelve Mariano a la casa donde llegó hace siete campañas. Ha firmado como profesional del primer plantel por cinco años. El club desea que sea un ariete para el futuro y le ha encomendado el número siete que portaron Joseíto, Amancio, Juanito, Raúl y Cristiano. «Llevas el siete y eso es un reto», señaló Florentino Pérez en la presentación del delantero hispanodominicano, que dejó de jugar con la selección de su país de origen familiar a la espera de España. Lopetegui destacó dos horas antes su calidad: «Mariano nos ayudará mucho en las tres competiciones, es un excelente delantero». Y el rematador cogió el testigo del reto. «Llevar el siete es un orgullo y una responsabilidad, me dijeron que el número estaba libre y lo cogí».

«Llevas un número muy importante, el siete, y espero que tengas suerte», analizó Butragueño, que portó ese dorsal, al igual que Joseíto, Amancio, Juanito, Raúl y Cristiano, «pero lo importante para el Real Madrid en este día es que vuelve un jugador formado en el club»

«Es el día más feliz de mi vida», subrayó Mariano. «Cumplo un sueño hecho realidad. Vengo a ayudar al equipo y cuando llegó la oferta no me lo pensé». Agradeció a todos los clubes que han llamado a su puerta su interés: «Para el Sevilla solo tengo agradecimiento y orgullo por haberse interesado en mí. Dicho esto, vengo al mejor equipo del mundo. Y llevaré siempre en mi corazón al Olympique de Lyon. Con los minutos disfrutados allí he madurado como jugador y como persona».

Valoró su retorno al Real Madrid al cabo de un año en Francia: «Uno se va de su casa y está muy triste. Cuando recibí la llamada de Julen fui feliz porque ellos me querían y yo deseaba volver. Aquí estoy con Benzema y Bale para ganar». Espera la llamada de Luis Enrique: «Ir a la selección española sería un orgullo».

Buatragueño analizó ese reto de portar su número, el siete: «Los chicos de la cantera son muy importantes para este club y esa es la gran noticia de este día, que vuelve un futbolista formado aquí. Dicho esto, llevas un número muy importante y espero que tengas suerte».