Real Madrid Odriozola: «Vengo a ganar esos grandes títulos del Real Madrid» Florentino Pérez presenta al lateral donostiarra, que tendrá una dura competencia con Carvajal

Tomás González-Martín Deportes_abc.es

@tgm46 Actualizado: 18/07/2018 14:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Rodrygo es la siguiente perla de futuro

Florentino Pérez presentó en el palco de honor del Bernabéu a uno de sus dos fichajes de la nueva temporada. Álvaro Odriozola es el nuevo internacional español que el Real Madrid incorpora a una plantilla repleta de jugadores internacionales. El guipuzcoano ha triunfado deprisa, deprisa en dos años fulgurantes, pasando del filial de la Real Sociedad al conjunto titular y a la selección española en cuestión de unos meses.

Julen Lopetegui ha sido el gran valedor, precisamente, de Odriozola en la selección española, al que hizo debutar hace un año, para llevárselo también al Mundial de Rusia. Ahora, el técnico le tiene en el equipo como defensa ofensivo del Real Madrid junto a Dani Carvajal, que también fue llamado por el entrenador a la Copa del Mundo. Lopetegui tendrá a los dos mejores laterales derechos de España en su plantel y vivirá uno de los duelos más atractivos por la competencia del puesto, en un grupo con jóvenes talentos que buscan su esplendor.

Florentino Pérez habló ante el nuevo fichaje del reto: «Estamos viviendo en el Real Madrid una de las mejores épocas de nuestra historia. Estamos ante un tiempo de leyenda y ahora tenemos el reto de seguir siendo leales a nuestra historia. Somos el Real Madrid y cada vez queremos más. Es un equipo ganador con jugadores increíbles. Por eso llega a nuestra plantilla un hombre que le querían mucho clubes y que tenía muy claro donde quería estar. Damos la bienvenida a Álvaro Odriozola. Has decidido venir al equipo más exigente y tienes el gen ganador. Internacional con España, llevas solo año y medio en Primera y llegas al Real Madrid para sumar tu calidad y tu personalidad. Cuentas con una afición que te lo dará todo y a cambio lo darás todo y no olvidarás que el Real Madrid no se rinde nunca. Gracias por elegir el Real Madrid».

El jugador fue conciso en sus palabras: «Vengo a luchar por jugar y a ganar todos esos títulos del Real Madrid. Es un honor cumplir el sueño de jugar en el Real Madrid, sé como debe comportarse un jugador de este club dentro y fuera del campo. Sé que al vestir esta camiseta lo único que vale es ganar. Recuerdo a mi querida Real y a mi familia. El destino ha querido que vista la camiseta del club más grande del mundo».