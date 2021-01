CRÓNICA DIRECTO

El Alcoyano elimina al Madrid. Parece un refrán o un titular de los años 40. Además reveló sus grandes defectos, si es que no estaban claros ya: ningún peligro ofensivo, tendencia a la depresión y dependencia del once de viejas glorias. Que juegue Isco y Odegaard no. O que Vinicius ya sea otro triste más. Por si eso no fuera bastante, Zidane volvió a reaccionar tarde, como de costumbre.

Ficha de partido Estadio: El Collao Alcoyano 1 José Juan

18 Pablo Carbonell

2 Primitivo Férriz

5 Raúl González Valls

16 Jordan Sánchez Varela

6 Jony

8 Juan Antonio Casanova

21 Ángel López

14 Alberto Rubio

9 Jona

12 Mourad El Ghezouani Real Madrid 13 Andriy Lunin

12 Marcelo

19 Odriozola

3 Éder Gabriel Militão

32 Victor Chust

15 Federico Valverde

22 Isco

14 Casemiro

20 Vinicius Júnior

24 Mariano

17 Lucas Vázquez Banquillo

17 Javi Anton

13 Alejandro Satoca

11 Ramon Lopez Olivan

22 Alí Diakité

3 Jose Solbes

7 Juli

23 Victor Revert

15 Alejandro Camacho

19 Jorge Molto Banquillo

8 Kroos

7 Hazard

23 Ferland Mendy

26 Diego Altube

11 Marco Asensio

9 Benzema

1 Courtois

31 Antonio Blanco Goles

Jose Solbes 80'

Juan Antonio Casanova 114' Goles

Éder Gabriel Militão 44' Árbitro: José María Sánchez Martínez

Dos debuts en el Madrid, Lunin y el joven central Chust, y una salida poco reprochable: jugaba en campo ajeno, con presteza para recuperar y mucha posesión. Al principio no era del todo tediosa. Solo sentías ganas de introducirte palillos en las uñas.

La menor categoría se le notaba al Alcoyano, sobre todo, en la ausencia de presión. No era atosigante como los de primera. Se cerraba bien, y esperaba sin más, y eso recordaba al fútbol de antes.

En esa bajamar de intensidad, emergían Marcelo e Isco como dos viejos y suntuosos galeones visibles de repente.

Estaban cómodos, pero peligro no había y Mariano quedó por estrenar.

La continuación de ese dominio plano hizo que el partido cambiara un poco a la altura de la media hora. El Alcoyano dio un pequeño susto. No hubo más que eso. La superioridad del Madrid era más perceptible en defensa que en ataque. El Alcoyano no pasaba de su campo e Isco parecía versionar aquella canción de José Alfredo Jiménez: “y entonces yo daré la media vuelta, y pisaré el balón donde muera el ataque…”.

La proverbial garra local empezaba a notarse. Aguerrida defensa, pelea en las bandas o un par de dos amarillas, banderillas de intensidad al toro burocratizado del Madrid, en el que, como siempre, solo Lucas mostraba algo de olfato pisando el área.

Cuando el partido, casi en la cumbre de su sopor, parecía destinado al linimento del descanso, Marcelo colocó un balón para el remate de cabeza de Militao, que a imitación de Ramos marcó el 0-1.

Parecía que el Madrid controlaría el partido tras el descanso. En teoría, era cuestión de minutos que fueran surgiendo espacios, o que Isco pudiera enhebrar la aguja de la mediapunta, pero lo único del Madrid futs chuts lejanos de Lucas o Mariano (qué triste suena). El Alcoyano hacía honor a su leyenda (ahora no hablaríamos de moral, sino de resiliencia), pugnaba y ya incordiaba en algún saque de esquina. Además, su entrenador hizo un triple cambio para ir al partido con toda la ambición que permitían las circunstancias. Los procesos cognitivos de Zidane, misteriosísimos, se manifestaron entonces con la imagen de Benzema calentando en la banda. Entró en el 67: se iba Mariano, que ni contra el Alcoyano puede tener un partido completo. Lo normal será que pida irse cedido y que Zidane se quede con Benzema de titular, Benzema de suplente y Benzema de no convocado.

Zidane declaraba su dependencia, y, en cierto modo, su fracaso, porque a falta de un cuarto de hora el partido estaba vivo y el juego del Madrid ya era tétrico.

Vinicius pudo marcar el segundo, no lo hizo y el Alcoyano empató en el minuto 81 en uno de sus saques de esquina, su vía para poder llegar. Marcó Solbes rematando en el segundo palo un balón peinado.

Otro equipo que le estaba ganando al Madrid por intensidad (que es a co… lo que resiliencia es a moral) y otro entrenador que le gana a Zidane con los cambios.

José Juan salvó al Alcoyano en la inmediata reacción del Madrid y hubo un penalti claro a Militao que el VAR no vio porque no había VAR.

Zidane reaccionó tarde, en la prórroga, y cuando la calidad de Hazard, Asensio y Kroos quiso notarse ya estaba caliente José Juan, en estado de gracia.

Volcado el Madrid, y con uno más, aún se dejó sorprender a la contra y Juanan marcó el 2-1. No supo reaccionar el Madrid porque está muerto. No juega a nada. Nunca. Haremos como que nos escandaliza su eliminación. Pero nos ahorra un suplicio.