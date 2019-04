Real Madrid Son 575 millones que cuestan 29 millones al año durante 30 años Los bancos JP Morgan y Merrill Lynch financian la operación, que se rubricará económicamente la próxima semana

Los bancos estadounidenses JP Morgan y Merrill Lycnh lideran la operación de crédito del Real Madrid para acometer la obra. Jamie Dimon, presidente mundial de JP Morgan, viajó el pasado verano a la capital de España para explicar a Florentino Pérez su interés en participar en un proyecto de financiación que no presentaba riesgos, pues los derechos televisivos del club cubrirían cualquier contratiempo. El Banco Santander y CaixaBank también intervienen en el acuerdo, en una proporción menor. El crédito se firmará la próxima semana y ascenderá a 575 millones de euros, que el Real Madrid pagará a lo largo de 30 años. El interés será menor del 2,5 por ciento y el abono anual que el club aportará por este apoyo económico será de 29 millones, una cantidad pequeña para un club que coquetea con los 800 millones de presupuesto.

Los incrédulos pensarán que esa inversión es impagable. No es así. Todo lo contrario. Si no fuera muy rentable no se llevaría a cabo, porque arruinaría a cualquier empresa. El estadio se transformará en un enorme centro de ocio, con tiendas y restaurantes de vanguardia que abrirán todos los días y producirán al fin el máximo rendimiento de un campo de fútbol, otrora obsoleto durante seis días de cada semana. Capítulos a los que hay añadir otros dos reclamos futbolísticos que también generan múltiples ingresos: el Tour del Bernabéu y el nuevo museo interactivo del club.

Buscar la rentabilidad

Los estudios de mercadotecnia calculan que la entidad ingresará 155 millones de euros anuales por todos los conceptos. El hotel no se construirá porque, sencillamente, es menos rentable que las áreas de restaurantes y tiendas, según valoraron los análisis de mercado realizados al efecto en esta zona de la capital.

Este mes se elegirá también la empresa constructora que ejecutará las obras del proyecto liderado por el grupo arquitectónico alemán GMP y L35-Ribas. Las empresas Acciona, Ferrovial, FCC y San José estaban inicialmente en esa competición.

Todos los trabajos abarcarán nada menos que 66.000 metros cuadrados. La piel envolvente del estadio, creada con bandas de acero y líneas variables, permitirá iluminar y proyectar imágenes del club, incluidas las publicitarias, que son otro tipo de activos intangibles que no se traducen directamente en dinero. Florentino Pérez obsequió a la alcaldesa con una réplica del Santiago Bernabéu y Manuela Carmena regaló al presidente madridista una réplica de una menina. Han sido muchos años, muchas reuniones, varios proyectos arquitectónicos planificados, hasta alcanzar el acuerdo final.