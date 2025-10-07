Suscribete a
ABC Premium
Directo
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Última hora
El Congreso aplaza un día la votación del embargo a Israel para que no coincida con el aniversario de los atentados de Hamás

Deportes

El PP propone blindar la Ley del Deporte para que no se repitan casos como el de la pelota vasca

El senador Vicente Azpitarte afirma que Pilar Alegría, es «consciente de este problema, pero calla porque se trata de un pago pactado con el PNV para la investidura de Pedro Sánchez»

Pilar Alegría hace 'trampas' para justificar que España y País Vasco jugaran como naciones diferentes

Partido de la selección española de pelota vasca
Partido de la selección española de pelota vasca FIPV

M. Z.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Grupo Parlamentario Popular ha preparado una Proposición de Ley para blindar la Ley del Deporte y evitar casos como el sucedido en marzo de este año, cuando la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) aceptó a Euskadi como selección independiente de la selección española ... para disputar la Liga de Naciones 2025.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app