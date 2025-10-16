Palo judicial al CSD por el reparto de subvenciones

La Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) contra el Consejo Superior de Deportes (CSD) por la convocatoria de ayudas de 2021 destinadas a programas de preparación de deportistas de alto nivel. El tribunal concluye que la ... resolución del CSD no explicó de forma suficiente los criterios que sustentaban las puntuaciones concedidas a cada proyecto y ordena repetir la valoración con una justificación detallada.

El origen del conflicto se remonta a la primavera de 2021, cuando el CSD convocó una línea de subvenciones dirigida a las federaciones deportivas. El sistema de reparto establecía una puntuación máxima de cien puntos, de los cuales noventa dependían de tres criterios generales: el nivel deportivo de los atletas, la mejora de resultados internacionales y las actuaciones dirigidas a los deportistas. La RFEA sostuvo que las puntuaciones asignadas carecían de una explicación razonada y que esa ausencia impedía conocer el fundamento de las decisiones.

Entre los ejemplos citados, la Federación expuso la diferencia de cinco puntos otorgada al mismo grupo de atletas -en dos concentraciones de características idénticas- que dejó fuera de la ayuda a uno de los proyectos. No se explicaba por qué.

El CSD defendió la legalidad de su actuación. Alegó que la valoración había sido realizada por una comisión técnica y que los motivos estaban reflejados en los informes internos del expediente, accesibles a las federaciones. Invocó la llamada «discrecionalidad técnica», el margen de apreciación que la ley reconoce a los órganos expertos en materias especializadas. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 8 aceptó esa interpretación y, en noviembre de 2023, desestimó el recurso de la RFEA.

La Federación recurrió. Y el pasado 18 de septiembre, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional corrigió el fallo anterior. El tribunal considera que los informes examinados «solo contienen cifras», sin razonamiento que permita comprender cómo se llegó a cada puntuación. Añade que, cuando la RFEA pidió aclaraciones, la respuesta del CSD fue genérica y no ofreció detalle alguno sobre los criterios aplicados.

La Audiencia distingue entre discrecionalidad técnica y concurrencia competitiva. En esta última -cuando varias entidades compiten por fondos públicos- la obligación de motivar es, según la sentencia, especialmente estricta. Solo una explicación precisa de las valoraciones garantiza la igualdad de trato y el control de la objetividad. El fallo obliga al CSD a repetir la evaluación, esta vez con una motivación completa, y prohíbe que la nueva valoración resulte más desfavorable para la Federación de atletismo.

Reducción sustancial

Raúl Chapado, presidente de la RFEA, volvió a mostrar públicamente su desacuerdo con los criterios de reparto de ayudas durante el balance del Europeo por equipos de Vallehermoso. Allí denunció una reducción sustancial de las ayudas en el nuevo pliego aprobado por el CSD para el siguiente ciclo olímpico. «Nos han reducido todas las subvenciones. Somos una federación tremendamente castigada, con unos criterios que demuestran un desconocimiento profundo de lo que es el alto rendimiento y especialmente lo que es el atletismo», afirmó.

El dirigente cifró la pérdida en unos 500.000 euros y advirtió de sus efectos en la preparación de los deportistas. «Lo que se nos pide es que con menos dinero mantengamos un sistema que ha dado resultados. A veces me dan ganas de decir: esta es la llave, cojan ustedes el modelo que crean mejor y háganlo ustedes».