Palo judicial al CSD por el reparto de subvenciones

La Audiencia Nacional estima un recurso de la RFEA por la falta de justificación en los criterios de reparto de puntos a los programas de preparación de deportistas de alto nivel de cada Federación

Sede del Consejo Superior de Deportes, en Madrid
Sede del Consejo Superior de Deportes, en Madrid
Javier Asprón

Javier Asprón

La Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) contra el Consejo Superior de Deportes (CSD) por la convocatoria de ayudas de 2021 destinadas a programas de preparación de deportistas de alto nivel. El tribunal concluye que la ... resolución del CSD no explicó de forma suficiente los criterios que sustentaban las puntuaciones concedidas a cada proyecto y ordena repetir la valoración con una justificación detallada.

