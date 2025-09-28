Galán y Chingotto se coronan en Düsseldorf y vuelven a derrotar a Coello y Tapia

Alejandro Galán y Federico Chingotto volvieron a levantar un título de Premier Padel tres meses después, al imponerse en la final del CUPRA Germany Premier Padel P2 a los número uno del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, por 7-6(7) y 6-2. Una victoria de enorme valor ante sus grandes rivales, que llegaban a Düsseldorf con un balance de 6-1 en enfrentamientos directos este 2025 y tras haber conquistado seis de los últimos siete torneos.

El duelo tuvo un primer set vibrante, en el que los números dos salvaron una situación límite para forzar el tie-break. En la séptima muerte súbita del año contra los 'Golden Boys' (donde hasta ahora iban 0-6), Galán y Chingotto rompieron el maleficio y tras cuatro bolas de set, lograron adelantarse. El estallido de euforia fue el preludio de un segundo parcial en el que dominaron de principio a fin para cerrar el choque con un claro 6-2.

Con este triunfo, Galán se convierte en el jugador en activo con más títulos profesionales oficiales en todas las competiciones (50), superando a Tapia (49). Además, supone la segunda victoria de la temporada de 'Chingalán' ante los número uno, tras la conseguida en la final del Italy Major en junio. En lo colectivo, suman ya cinco títulos este curso, por los nueve de sus rivales.

«Ganar a Arturo y Agus es casi imposible. Nos empujan a mejorar cada día y hoy por fin podemos volver a sonreír», reconoció Galán tras el encuentro, satisfecho por un triunfo que refuerza la moral de la pareja de cara al tramo final del año y al próximo reto: el Rotterdam P1 de la próxima semana.