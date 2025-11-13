Suscribete a
Galán y Chingotto debutan con sufrimiento en Dubai manteniendo viva la pelea por el número uno

premier padel

El madrileño y el argentino sufrieron en su estreno ante Capra y Goñi, pero reaccionaron a tiempo para avanzar a octavos en Dubai.

Con solo 680 puntos de diferencia respecto a Tapia y Coello, 'Chingalan' necesitan ganar el P1 para mantener viva la carrera por el número uno.

Alejandro Galán y Federico Chingotto durante su debut en el P1 de Dubai
Alejandro Galán y Federico Chingotto durante su debut en el P1 de Dubai premier padel
Ignacio Álvarez de Mon

Ignacio Álvarez de Mon

Después de conquistar el Mundial de Pádel por parejas en Kuwait, Alejandro Galán y Federico Chingotto reanudaron su camino en el Premier Padel Dubai P1, torneo clave en la batalla por el número uno del ranking FIP. Su estreno, sin embargo, no ... fue sencillo: Lucho Capra y Aimar Goñi les complicaron el debut y les arrebataron el primer set, antes de que 'Chingalan' reaccionaran con autoridad para imponerse por 5-7, 6-4 y 6-1.

