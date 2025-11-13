Galán y Chingotto debutan con sufrimiento en Dubai manteniendo viva la pelea por el número uno

Después de conquistar el Mundial de Pádel por parejas en Kuwait, Alejandro Galán y Federico Chingotto reanudaron su camino en el Premier Padel Dubai P1, torneo clave en la batalla por el número uno del ranking FIP. Su estreno, sin embargo, no ... fue sencillo: Lucho Capra y Aimar Goñi les complicaron el debut y les arrebataron el primer set, antes de que 'Chingalan' reaccionaran con autoridad para imponerse por 5-7, 6-4 y 6-1.

Una victoria más trabajada de lo esperado, pero de enorme valor simbólico y competitivo. En Dubai, no basta con ganar partidos: hay que ganar el torneo. Con solo tres citas importantes por delante, cada punto puede decidir quién cierra el año en lo más alto del pádel mundial.

Tras conquistar Milán y aprovechar la ausencia de los 'Golden Boys' en Egipto, Galán y Chingotto se colocaron a solo 1.480 puntos de la pareja líder. Pero con su reciente título mundial, la diferencia se ha reducido a solo 680: los jugadores de Jorge Martínez alcanzan ahora los 14.620 puntos, mientras que Agustín Tapia y Arturo Coello suman 15.300.

Si ambas duplas alcanzan todas las finales, todavía habrá 400 puntos en juego en Dubái, 800 en México y 600 en Barcelona. El cálculo es sencillo: el que lo gane todo será número uno. Si Tapia y Coello vencen en el Major de México, mantendrán el número uno siempre que alcancen las finales de los otros torneos. En cambio, si Galán y Chingotto conquistan Dubai y continúan su racha en los torneos siguientes, podrían culminar una remontada histórica.

Para el madrileño y el jugador argentino, las cuentas también están claras: si ganan todo hasta el Tour Finals, les bastará con alcanzar la final en el torneo de maestros de Barcelona para cerrar el año en lo más alto. Si tropiezan en México, dependerán de un fallo de los número uno. Y si no conquistan Dubai, Tapia y Coello seguirán al frente siempre que levanten los títulos en Acapulco y Barcelona.

Por eso, el sufrido debut en Dubai cobra un valor añadido: cada victoria mantiene vivo el sueño de terminar 2025 como la mejor pareja del mundo. En los octavos de final, Galán y Chingotto se medirán a Guille Collado y Pol Hernández, una de las revelaciones del torneo tras arrasar por 6-1 y 6-1 a Javi García y Javi Barahona.

Mientras tanto, los 'Golden Boys' debutaron con su habitual autoridad: doble 6-1 ante Icardo y Jurado. Su siguiente desafío será ante Tolito Aguirre y Alex Chozas (16).

El pulso por el trono continúa. Y en Dubai, el margen de error es mínimo: el que lo gane todo, será el rey del pádel mundial.