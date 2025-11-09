Galán y Chingotto conquistan el Mundial por Parejas tras una remontada épica ante Tapia y Coello

El pádel masculino ya tiene nuevos campeones del mundo. Alejandro Galán y Federico Chingotto se proclamaron campeones del mundo por parejas en Kuwait tras vencer en una final vibrante a Agustín Tapia y Arturo Coello, la dupla número uno del ranking, por ... 2-6, 7-5 y 6-2.

La final comenzó con el dominio incontestable de los números uno. Tapia y Coello, decididos a reafirmar su reinado, impusieron su ritmo desde el primer punto, firmando un primer set impecable que se cerró por 6-2. La potencia del vallisoletano y la magia del argentino no daban opción a una pareja dirigida por Jorge Martínez que necesitaba reajustar su plan de juego.

Pero si algo caracteriza a Galán y Chingotto es su capacidad de resistencia y lectura táctica. En el segundo parcial, el madrileño y el argentino comenzaron a encontrar grietas en el muro rival. Con un Galán más incisivo en ataque y un Chingotto soberbio en la construcción del punto, la pareja número dos consiguió dar la vuelta a la dinámica. El set fue una batalla de detalles, pero el temple del «ratón Chingotto» el acierto de Galán con el remate acabaron forzando el tercer acto tras un 7-5 que levantó a todo el público de sus asientos.

El tercer set fue una demostración de carácter. Con 3-1 a favor y break arriba, Galán y Chingotto tuvieron varias oportunidades de escaparse en el marcador, pero Coello y Tapia resistieron con orgullo para mantenerse con vida (3-2). En el sexto juego, los número dos consolidaron su ventaja en blanco, con un Galán rapidísimo en la red y un Chingotto ejecutando el plan a la perfección para colocar el 4-2.

Y en el séptimo juego, llegó el golpe definitivo. Tras una salida espectacular de pista de Chingotto para recuperar un remate de Coello, la pareja hispano-argentina rompió de nuevo el servicio de los número uno, logrando el doble break y poniéndose 5-2 con saque para el título mundial.

Con el segundo match point en sus manos, Chingotto tiró una víbora milimétrica ante la subida a la red de Tapia y Coello y, con la volea siguiente, selló el punto que les daba el trofeo de campeones del mundo. La imagen del español arrodillado en la pista y Chingotto alzando los brazos al cielo quedará grabada como una de las postales del año.

Con este triunfo, Galán y Chingotto no solo conquistan el título más importante del calendario FIP, sino que aprietan al máximo la FIP RACE, dejando el ranking muy igualado y con posibilidades reales de acabar la temporada como número uno del mundo.

Además, el título tiene un valor aún mayor: Galán y Chingotto serán campeones del mundo hasta 2027, año en que se volverá a disputar el siguiente FIP World Cup Pairs. En 2026, la cita mundialista será por selecciones nacionales, donde Argentina en categoría masculina, y España, en la femenina, defenderán las coronas logradas en 2024.