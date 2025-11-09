Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Galán y Chingotto conquistan el Mundial por Parejas tras una remontada épica ante Tapia y Coello

fip padel

Los número dos del mundo vencieron por 2-6, 7-5 y 6-2 en una final vibrante en Kuwait.

Con un Galán imperial y un Chingotto perfecto en la construcción del punto, logran el título de campeones del mundo y aprietan la lucha por el número uno del ranking FIP.

Alejadro Galán y Federico Chingotto campeones del mundo por parejas 2025
Alejadro Galán y Federico Chingotto campeones del mundo por parejas 2025 fip padel
Ignacio Álvarez de Mon

Ignacio Álvarez de Mon

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El pádel masculino ya tiene nuevos campeones del mundo. Alejandro Galán y Federico Chingotto se proclamaron campeones del mundo por parejas en Kuwait tras vencer en una final vibrante a Agustín Tapia y Arturo Coello, la dupla número uno del ranking, por ... 2-6, 7-5 y 6-2.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app