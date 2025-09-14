Coello y Tapia revalidan su corona en Roland Garros

La Philippe Chatrier, templo del tenis mundial, volvió a vestirse de pádel para acoger la gran final masculina del Major de París. Con las gradas abarrotadas y un ambiente histórico, Arturo Coello y Agustín Tapia confirmaron una vez más que son la pareja más dominante del circuito, conquistando su tercer título consecutivo en Roland Garros. Zinedine Zidane, leyenda del conjunto madridista, y Nasser Al- Khelaifi, presidente del PSG y director del Qatar Airways Premier Padel Tour, no se lo han querido perder.

Zinedine Zidane y Nasser Al Khelaifi, se saludan durante la final en Roland Garros. premier padel

El partido comenzó con una auténtica exhibición de los números uno. Desde el primer punto, Coello impuso su ley con una presencia imponente en la red, mientras Tapia desplegaba su repertorio de golpes imposibles. La superioridad fue total: un incontestable 6-1 en el primer set que dejaba claras las distancias en la pista.

En el segundo parcial, la historia fue distinta. Galán y Chingotto subieron el nivel, ajustaron sus defensas y se mostraron más agresivos en ataque. Aunque el marcador nunca cayó de su lado, consiguieron mantenerse en el partido, generando dudas en algunos tramos. Con 2-1 para los números uno y saque, Tapia y Coello seguían controlando los tiempos del encuentro. Jorge Martínez en el banquillo pedía a Alejandro y Fede que siguiesen peleando que en algún momento si seguían así iba a haber opciones. Parecía que Agustín se encontraba algo más errático pero un Coello al lado supersólido impidió a la pareja número dos darle la vuelta al marcador.

El público disfrutó de los intercambios de más calidad en este tramo. Una dejada magistral de Tapia puso el 5-3 en el marcador, dejando a la pareja número uno con la oportunidad de restar para cerrar la final. Sin embargo, Galán y Chingotto no se rindieron y lograron mantener su servicio para forzar el 5-4, prolongando la emoción hasta el último juego.

Fue entonces cuando Coello y Tapia demostraron la fortaleza que les ha convertido en leyenda. Resistieron la presión, salvaron una bola de break y acabaron imponiéndose con autoridad. Con ello, cerraron el encuentro y sellaron un nuevo título en Roland Garros, consolidando un dominio que ya trasciende lo deportivo.

París se rindió de nuevo a sus reyes, que por tercer año consecutivo levantan el trofeo en la capital francesa. Una victoria que confirma la hegemonía de Coello y Tapia y que, además, marca un hito para el pádel en uno de los escenarios más icónicos del deporte mundial. Este deporte sigue creciendo y parece no tener fin...