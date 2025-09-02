El Sevilla FC tuvo que rescindir a Iheanacho para inscribir a Alexis Sánchez

El final del mercado del Sevilla FC tuvo un ritmo frenético durante las últimas 24 horas. La venta de Lukebakio desatascó las llegadas de los jugadores que, pacientemente, esperaban que el club les diera luz verde para firmar. La salida de Badé al Leverkusen, las cesiones de Pedrosa y Rafa Mir al Elche y la venta del belga al Benfica abrieron la puerta de Azpilicueta, Mendy y Cardoso, pero con la subida de Ramón Martínez al primer equipo, Alexis Sánchez se quedaba sin ficha.

Y es que Antonio Cordón tenía previstas las salidas de Álvaro Fernández y Kelechi Iheanacho. De hecho, el club propuso al portero riojano rescindir su contrato y pagarle a cambio un año y medio de salario. Un acuerdo que, tal y como adelantó este medio ayer, Álvaro no quiso aceptar, puesto que sólo hace unos meses había renovado su vinculación para dos años más.

El guardameta fue ofrecido a equipos de Segunda división, pero el jugador prefirió quedarse en el Sevilla, aunque es consciente de que ha pasado a ser el tercer portero e, incluso, se arriesga a no ser ni convocado. La dirección deportiva intentará buscarle una solución a esta situación en invierno, pero el problema de las fichas seguía existiendo.

Fue entonces cuando se le propuso a Iheanacho la rescisión de contrato. Durante el mercado había habido contactos para preguntar su situación, pero finalmente ningún club decidió ofrecer nada por el delantero. Con su situación en el aire, y un posible interés del Celtic de Glasgow, el Sevilla llegó a un acuerdo con el atacante para dejarlo libre y que fuera dueño de su propio destino.

Un acuerdo que trascendió pocos minutos antes del final del mercado y que abrió finalmente la puerta a Alexis Sánchez, el cual estuvo esperando hasta el final para conocer si, finalmente, tendría o no un hueco en la plantilla. Por cierto, el jugador no ha podido entrenar este martes por unos problemas burocráticos.