El Sevilla FC rescinde a Kelechi Iheanacho

A contrarreloj, el Sevilla FC ha llegado a un acuerdo con Kelechi Iheanacho para separar sus caminos. El nigeriano no contaba para Matías Almeyda y Cordón lo ha ido ofreciendo por las diferentes ligas, pero ha logrado encontrarle un destino.

Con el límite de fichas superado, el director de fútbol ha decidido rescindir el contrato del atacante nigeriano, al que aún le quedaba toda esta temporada por delante.

Iheanacho llegó como agente libre tras finalizar su contrato con el Leicester City el pasado verano y había firmado por dos temporadas. En total el jugador ha disputado once partidos con la elástica sevillista, en los que anotó tres tantos. Además, disputó 15 encuentros en su cesión por media temporada a Middlesbrough FC, club inglés en el que logró anotar un gol, asistiendo además en dos ocasiones.