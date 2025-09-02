Cordón y el mercado de fichajes del Sevilla FC: «Me he divertido mucho»

Tras una cuenta atrás de infarto, el Sevilla FC ha hecho oficial los fichajes de Batista Mendy, Fabio Cardoso y Alexis Sánchez. Con ellos, el número de incorporaciones de este verano asciende a siete junto a Alfon, Suazo, Vlachodimos y Azpilicueta. De esta forma, el director de fútbol, Antonio Cordón, habría dado sus primeros pasos para revolucionar el equipo blanquirrojo tras las ventas de Badé, Idumbo y Lukebakio.

El objetivo de Cordón ha sido el de avanzar en los objetivos económicos, vendiendo a las estrellas del equipo, para hacer caja y, paralelamente, adapta los contratos más elevados para crear espacio salarial. No obstante, no todos los jugadores han aceptado, Joan Jordán y Tanguy Nianzou se han negado a modificar sus vinculaciones con el club sevillista. Mientras que Marcao, Sow y Januzaj sí lo han hecho. De hecho, el director deportivo del Sevilla aprovechó el balance del mercado de fichajes para agradecer públicamente estos «esfuerzos».

Además, Cordón ha insistido en que, actualmente, el Sevilla es un club que debe vender por las necesidades que atraviesa y ha justificado la venta de Lukebakio: «Estábamos necesitados de vender, normalmente se vende lo mejor y hay que equilibrar la economía. Entendemos que los jugadores que hemos traído y los que estaban van a compensar esos goles que nos hacían los antiguos jugadores».

Cuestionado por si se había planteado dimitir ante la dificultad del mercado, Cordón ha rechazado por completo esta idea y ha insistido en que sabía perfectamente la situación del club cuando llegó: «Yo estoy muy feliz, me he divertido mucho. Cuando uno trabaja en lo que le gusta se divierte. Estoy muy contento, creo que hemos hecho un equipo competitivo y los resultados y el final del año dictaminarán cómo hemos diseñado todo, con un entrenador nuevo, dirección deportiva nueva y jugadores que han entrado y han salido. Tenemos jugadores a los que queremos sacarles el mayor provecho posible«.

«El entrenador nos va a dar una identidad propia»

A grandes rasgos, el director de fútbol del Sevilla ha considerado que han seguido la hoja de ruta establecida desde primera hora y considera que la plantilla ha quedado «equilibrada». «El balance general de todo este verano es un poquito lo que comentábamos, que todo se ha movido al final, en las últimas semanas. Habíamos estado trabajando para llegar a estos momentos con las ideas muy claras. Hacer un equipo de fútbol, un grupo, fortalecer la identidad y, sobre todo, los valores del club con jugadores que nos aporten eso que creíamos necesario, más allá de nombres propios. Balance muy positivo, sobre todo por tener un staff y un entrenador que considero muy importantes. Nos va a dar una identidad propia. Esperemos que a lo largo de todo el año, tanto jugadores como staff y trabajadores consigamos los resultados que la afición quiere, que es ver a un equipo competitivo. Que no tenga los problemas del año pasado y que mejoremos día a día«, ha desgranado.

Además Cordón ha considerado que hay jugadores de la plantilla del Sevilla que no habían rendido a su máximo nivel estos años y confía en Almeyda para que les saque todo su potencial: «Creo que tenemos muchos jugadores que pueden dar en diferentes posiciones. Tenemos jugadores que en otros años han rendido por debajo de sus posibilidades y entendemos que en este les sacaremos el mayor provecho posible«.

Una idea que comparte la plantilla, según el propio Cordón, el cual ha asegurado que los jugadores le han transmitido su satisfacción con el resultado final: «Me he cruzado con varios jugadores de la plantilla. Hay un sentimiento de agrado a todo lo que se ha hecho. Decían que, por fin, tenemos un grupo. Estaban muy contentos todos, tanto por las incorporaciones como por el grupo, el ambiente, el entrenador...«