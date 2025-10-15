Suscríbete a
Moreno anuncia hoy miércoles su nueva estructura de Gobierno tras la dimisión de la consejera de Salud

El Sevilla de Almeyda pone el foco en volver a 'ser felices' en Nervión

Ante el Barça desbloqueó su parálisis en el Ramón Sánchez-Pizjuán y el sábado tendrá la oportunidad de sumar dos victorias consecutivas como local, algo que no sucede desde hace un año y medio

Las tres últimas campañas fueron en las que peores números registró el equipo en casa de todo el siglo XXI

El Sevilla de Almeyda, un equipo de autor

Almeyda celebra la victoria ante el Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán
Almeyda celebra la victoria ante el Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Con otro espíritu afronta el Sevilla el duelo del próximo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Mallorca (14 horas). El equipo dirigido por Matías Almeyda consiguió derrotar antes del parón para la disputa de partidos internacionales al Barcelona (4-1) ... en Nervión. Se impuso con claridad al que llegaba a la cita como líder del campeonato y, además, anteriormente había vencido al Rayo Vallecano (0-1) a domicilio. Con el equipo como sexto clasificado, en posiciones europeas, tras la disputa de las primeras ocho jornadas y haber sumado trece puntos, ya el pesimismo no lo cubre todo y, pese a que se trata de ser cauto para no caer en los errores del pasado, se mira hacia el frente con una visión más optimista.

