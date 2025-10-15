El Sevilla de Almeyda pone el foco en volver a 'ser felices' en Nervión

Con otro espíritu afronta el Sevilla el duelo del próximo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Mallorca (14 horas). El equipo dirigido por Matías Almeyda consiguió derrotar antes del parón para la disputa de partidos internacionales al Barcelona (4-1) ... en Nervión. Se impuso con claridad al que llegaba a la cita como líder del campeonato y, además, anteriormente había vencido al Rayo Vallecano (0-1) a domicilio. Con el equipo como sexto clasificado, en posiciones europeas, tras la disputa de las primeras ocho jornadas y haber sumado trece puntos, ya el pesimismo no lo cubre todo y, pese a que se trata de ser cauto para no caer en los errores del pasado, se mira hacia el frente con una visión más optimista.

Y es que en pocas semanas el Sevilla consiguió dejar atrás dos de las rachas que lastraban considerablemente al equipo a la hora de progresar en la clasificación. Con su victoria ante el Barcelona logró al fin enlazar dos triunfos de forma consecutiva, algo que no sucedía desde el mes de abril de 2024 cuando llegó a acumular tres seguidos (ante Getafe, Las Palmas y, precisamente, el Mallorca). Ni en lo que restaba de aquella campaña 23-24, ni durante el pasado curso al completo. ni en lo que se lleva disputado del actual había logrado acumular triunfos, lo cual impidió que el equipo fuera creciendo y acabó desencadenando en la reciente salvación in extremis con Caparrós al mando.

Además, el Sevilla logró derrotar al Barcelona como local por primera vez en la última década retomando la senda de las victorias en Nervión tras apenas haber conseguido anteriormente un triunfo en casa durante el año 2025, el que dejaría atada la permanencia ante Las Palmas.

Frente al Mallorca el próximo sábado y con el viento aparentemente de cara por primera vez en mucho tiempo, el Sevilla tendrá la opción de prolongar su buena racha de resultados y sumar tres victorias en los tres últimos duelos (no sucede también desde abril de 2024). Igualmente tiene ante si la opción de conseguir dos triunfos consecutivos como local, algo que no ocurría desde la mencionada buena racha de resultados con Quique Sánchez Flores al frente en los últimos meses del curso futbolístico 23-24. La felicidad de los sevillistas que Cordón anticipaba que se marcaban como objetivo pasa, como es lógico, por ganar más de lo que se pierde, algo que durante los últimos años no ha venido sucediendo. Los éxitos deportivos suelen además favorecer a que las aguas se calmen también en el plano institucional. Son conscientes Almeyda y Cordón de que conseguir que de nuevo el Ramón Sánchez-Pizjuán sea un semillero de puntos hará más fácil que momentos de felicidad como los vividos en el duelo ante el Barcelona se conviertan en una bonita costumbre.

Matías Almeyda confesó tras la visita del Barça que encuentra al equipo mejor de lo que esperaba a estas alturas. Sus conceptos se van asimilando y el carácter competitivo que le imprime a la plantilla pretende ser aprovechado para conseguir dejar atrás los números que el Sevilla venía acumulando como local durante las últimas temporadas. «Si nos detenemos solo en una victoria, y se queda ahí, después no sirve de nada. El camino es largo; hay que saber disfrutarlo y caminarlo con lo que tenemos a favor, con lo que podemos mejorar y con tranquilidad. Vamos en ese camino, que está bien. Si me dijeran antes de llegar que, a estas alturas, íbamos a estar como estamos, habría venido nadando. Lo importante es buscar una regularidad, que es lo más difícil en el fútbol», comentaba el azuleño tras el partido ante el Barça.

Los tres últimos cursos, los peores del Sevilla como local del siglo

Los tres últimos cursos han sido los que peores registros han dejado en el siglo XXI del Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La pasada campaña apenas sumó 24 puntos con seis victorias, seis empates y siete derrotas en sus diecinueve duelos como anfitrión, pero es que la anterior, la 23-24, fue la peor de toda la centuria con únicamente 23 puntos. En la 22-23, la que inició el declive del Sevilla liguero pese a que el club recondujo la situación logrando conquistar su última Europa League, fueron siete victorias, cinco empates y siete derrotas los resultados que finalmente otorgaron al Sevilla 26 puntos. Estas notas finales fueron superadas en todas las temporadas precedentes incluyendo la temporada 01-02 (27 puntos) en la que el club nervionense era un recién ascendido. Salvo en esa ocasión siempre se superó la trintena de puntos en diecinueve encuentros. Incluso no son pocas las campañas en las que se sobrepasaron las 40 unidades. El techo se situó en la campaña 06-07 en la que, con Juande Ramos como entrenador, el Sevilla sumó 47 puntos de 57 posibles con 15 victorias, dos empates y dos derrotas. El Sevilla de los grandes éxitos convirtió el Ramón Sánchez-Pizjuán en una auténtica pesadilla para los rivales y en tres campañas llegó a ceder únicamente una derrota como local (la 21-22, la 16-17 y la 14-15), algo que contrasta con las ocho derrotas de la campaña 23-24.

Los números del Sevilla como local en el siglo XXI Temporada 24-25: 24 puntos como local (6 victorias, 6 empates y 7 derrotas)

23-24: 23 puntos (6-5-8)

22-23: 26 puntos (7-5-7)

21-22: 42 puntos (12-6-1)

20-21: 43 puntos (14-1-4)

19-20: 37 puntos (10-7-2)

18-19: 39 puntos (12-3-4)

17-18: 38 puntos (11-5-3)

16-17: 46 puntos (14-4-1)

15-16: 43 puntos (14-1-4)

14-15: 44 puntos (13-5-1)

13-14: 37 puntos (11-4-4)

12-13: 40 puntos (13-1-5)

11-12: 31 puntos (9-4-6)

10-11: 34 puntos (10-4-5)

09-10: 36 puntos (10-6-3)

08-09: 35 puntos (11-2-6)

07-08: 40 puntos (13-1-5)

06-07: 47 puntos (15-2-2)

05-06: 41 puntos (12-5-2)

04-05: 35 puntos (10-5-4)

03-04: 38 puntos (12-2-5)

02-03: 31 puntos (8-7-4)

01-02: 27 puntos (7-6-6)

Pese a que se mira ya hacia adelante con un prisma algo más optimista, al Sevilla de Almeyda le ha costado arrancar ante su público. Cayó derrotado ante el Getafe (1-2) y el Villarreal (1-2) y apenas sumó un punto ante el Elche (2-2) antes de conseguir derrotar al Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Únicamente cuatro puntos de los primeros doce posibles que lo sitúan como uno de los peores locales del campeonato igualando los números de Real Sociedad, Celta y Girona y superando únicamente al Oviedo, el Rayo Vallecano y el Levante. No obstante, algunos de estos equipos han jugado cinco partidos como local y otros sólo tres a estas alturas de la competición.

Por contra, el Sevilla es el tercer mejor visitante de LaLiga con nueve puntos de doce posibles (tres victorias y una derrota). Matías Almeyda busca que su equipo sea capaz de sacudirse la presión de jugar como local, que disfrute y saque ventaja de jugar ante su gente y que la victoria ante el Barcelona sea el punto de partida de un bonito camino al que todavía le quedan quince episodios con 45 puntos en disputa. Un importante saco al que conviene meter mano de forma habitual para poder vivir la temporada tranquila (y quien sabe si con momentos para la ilusión) que todo sevillista ansía.