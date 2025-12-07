Valencia - Sevilla: La primera finalísima de Almeyda

Almeyda arrancó diciembre con una victoria, sudada, ante el Extremadura en la Copa del Rey y ahora busca aprovechar ese ápice de moral para que su equipo se plante en Mestalla con ganas de hacer cositas. Más le valdría al ... equipo, que sólo ha logrado cosechar tres de los últimos nueve puntos. Y es que, por el momento, el Sevilla FC de Almeyda pierde más que puntúa y ese no es buen panorama para ninguno de lo profesionales de la entidad.

Por el momento, la situación no es grave, aunque el colchón de puntos sobre el descenso cada día es más escueto. El nivel medio de LaLiga sigue dándole cancha al cuadro sevillista para que determine en qué punto se encuentra esta temporada. Un alivio para su entrenador, el cual ya ha mostrado ciertos signos de agotamiento cuando la soga ha empezado a apretar.

No obstante, si a algo está acostumbrado Almeyda es a la presión, no quizás a los protocolos y varas de medir españolas. Sus palabras sobre los incidentes del derbi sevillano le persiguen y este tipo de detalles son los que pueden llegar a desquiciar a un técnico que cayó de pie en Sevilla. Nada que no se solucione con dos victorias o, al menos, conseguir cuatro de los próximos nueve puntos.

La sangría de puntos es tan acuciante en el Sevilla, que haya se mira con ilusión al empate

El asalto al Bernabéu es, a día de hoy, una utopía, pero los cruces de antes son con el Valencia hoy y la semana que viene la visita del Oviedo a Nervión. Dos rivales asequibles, de la liga de los blanquirrojos, de los que debe sacar el mayor provecho posible. La sangría de puntos es tan acuciante en el Sevilla, que haya se mira con ilusión al empate. No en vano, los de Almeyda sólo han conseguido empatar un duelo, allá por la jornada 4 ante el Elche en el Sánchez-Pizjuán.

La derrota ante el Betis aún sigue escociendo, no sólo por los tres puntos perdidos, sino por la evidencia abismal (ahora sí) en la que están actualmente ambos proyectos. El sevillismo necesita una alegría y qué mejor que el mes de diciembre para que el plantel hispalense ofrezca algún presente a los suyos.

Encaje de bolillos

La que no está regalando nada es la enfermería. Juanlu y Kike Salas se han unido a la nómina de lesionados, el primer tuvo que ser sustituido durante el duelo de Copa en Almendralejo. Mientras que el de Morón no pudo entrenar ayer con el grupo. Un problema para Almeyda, que tiene poco margen de movimiento para cubrir su banda izquierda.

Juanlu estaba supliendo a Carmona en la derecha, mientras que el visueño ocupaba el puesto de Suazo en la izquierda. Al chileno aún le queda para incorporarse al grupo y Almeyda no tendrá más remedio que tirar del canterano Oso ante la baja de Kike Salas.

No es el único problema que tiene el técnico sevillista para este encuentro ante los de Corberán. A Isaac le han caído dos partidos por la expulsión ante el Betis, por lo que Almeyda sólo cuenta con Akor Adams para la posición de punta. Vargas, salvo milagro, está KO hasta 2026, al igual que Marcao. De esta forma, Azpilicueta y Carmona parecen ser las únicas certezas del muro defensivo del Sevilla hoy en Mestalla. También se vuelve a plantear la duda de si el técnico se mantendrá en el esquema 4-4-2 o si, en cambio, volverá a acudir a la defensa de tres centrales para apuntalar mejor el área defendida por Vlachodimos.

Recuperar sensaciones

Enfrente, el Sevilla FC tendrá a un Valencia con menos puntos que su rival, pero con una dinámica más positiva. Y es que viene de cosechar dos empates y una victoria ante rivales complicados: 1-1 contra el Betis, 1-0 al Levante y 1-1 con el Rayo Vallecano. Un racha a la que pretende darle continuidad hoy ante el Sevilla.

Eso sí, el equipo se encuentra moralmente tocado después del desastroso partido copero que cuajó ante el Cartagena. Si bien pasó de ronda, la eliminatoria dejó en evidencia las carencias del grupo dirigido por Corberán. El técnico tuvo que sacar a sus pesos pesados en la segunda mitad del encuentro para poder doblegar a un primera RFEF, que fue superior en juego e intensidad. La derrota la salvó Dimitrievski interceptando un penalti a tres minutos del final de la prórroga.

Alineaciones probables Valencia CF Agirrezabala; Thierry, Tàrrega, Copete, Gayà; Javi Guerra, Pepelu, Almeida; Diego López, Rioja y Hugo Duro.

Agirrezabala; Thierry, Tàrrega, Copete, Gayà; Javi Guerra, Pepelu, Almeida; Diego López, Rioja y Hugo Duro. Sevilla FC Vlachodymos; Carmona, Azpilicuela, Cardoso, Oso; Mendy, Agoumé, Peque; Alexis, Alfon y Akor.

Vlachodymos; Carmona, Azpilicuela, Cardoso, Oso; Mendy, Agoumé, Peque; Alexis, Alfon y Akor. Árbitro

Estadio Mestalla

Ahora, el Valencia quiere olvidarse del mal sabor copero y darlo todo ante los suyos en Mestalla ante un Sevilla que no termina de definirse. Los de Almeyda se encuentran dos puntos por encima de sus rivales, pero todo apunta a que ambos conjuntos estarán en el mismo barco durante lo que resta de temporada: la de obtener la permanencia lo antes posible.

Para el partido, Carlos Corberán cuenta, si no hay más contratiempos, con una única baja: Mouctar Diakhaby, ya que Largie Ramazani ya viajó a Cartagena para la Copa y César Tárrega, que no se subió al avión, fue por precaución. El central valenciano, no obstante, será fijo en el once titular de hoy ante el Sevilla.

Con estos mimbres, ambos conjuntos se ven las caras en un igualado duelo, aunque a los nervionenses no se les suele dar mal sus visitas a Mestalla. Y es que, de los últimos siete encuentros celebrados en dicho feudo, el Sevilla sólo ha caído en una ocasión. No hay que irse demasiado lejos, fue la derrota que le costó el puesto a García Pimienta el pasado mes de abril.

Un encuentro marcado por las polémicas arbitrales y en el que los sevillistas supieron competir. No obstante, es un pecado que este conjunto lleva repitiendo demasiado los últimos años. A Almeyda no le va a costar, por el momento, la destitución un tropezón en Mestalla, pero sí se colocaría en una situación muy comprometida, teniendo en cuenta que el Sevilla acumula, ni más ni menos, que ocho derrotas en catorce partidos. Una estadística que urge maquillar.