La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en una vivienda en El Viso del Alcor

Valencia - Sevilla: La primera finalísima de Almeyda

Puntuar en Mestalla inyectaría tiempo al proyecto del argentino, que ha sido cuestionado en los últimos días

Juanlu y Kike Salas se suman a la lista de lesionados, por lo que habrá que tirar de ingenio para organizar una defensa sólida en Mestalla

Dónde ver Valencia - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Víctor Rodríguez
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Almeyda arrancó diciembre con una victoria, sudada, ante el Extremadura en la Copa del Rey y ahora busca aprovechar ese ápice de moral para que su equipo se plante en Mestalla con ganas de hacer cositas. Más le valdría al ... equipo, que sólo ha logrado cosechar tres de los últimos nueve puntos. Y es que, por el momento, el Sevilla FC de Almeyda pierde más que puntúa y ese no es buen panorama para ninguno de lo profesionales de la entidad.

