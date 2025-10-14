Suscríbete a
El Sevilla de Almeyda, un equipo de autor

La intensidad de Bielsa, la velocidad al espacio de De Zerbi o la psicología grupal de Sven-Göran Eriksson, referencias para el entrenador

Otro de los vínculos del técnico es su amigo Diego Pablo Simeone, quien lo intentó fichar en su día para su staff

Del Nido Carrasco frena su propio salto al vacío: el nuevo proyecto funciona

Matías Almeyda, en la ciudad deportiva del Sevilla FC
Matías Almeyda, en la ciudad deportiva del Sevilla FC
Fran Montes de Oca

El Sevilla de Matías Almeyda lleva sello propio. Un estilo agresivo, directo, extremadamente solidario en el campo, camaleónico a partir del rival que enfrente y muy poquito amigo del manoseo del balón, sin que ello sea incompatible con el buen fútbol. Todo lo ... contrario. El Sevilla es un equipo de autor que bebe de múltiples fuentes, lo mejor o lo que cree más apropiado de cada una, para conseguir enganchar a un público de gusto definido que, después de mucho tiempo, vuelve a esbozar esa sonrisa cómplice que lo identifica con los suyos. Los resultados aparecen en Nervión desde un sistema de juego basado en el espacio, las marcas al hombre (atosigantes por momentos) y las transiciones rápidas, aprovechando en este sentido un perfil muy concreto de futbolistas a los que Almeyda exprime hacia su mejor versión.

