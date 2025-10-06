Suscríbete a
+Nervión

La primera victoria en Nervión abre otra dimensión

El Sevilla de Almeyda certifica las buenas sensaciones del inicio liguero con un triunfo de nivel ante el actual campeón que lo hace apuntar alto

Sevilla FC - FC Barcelona: El Sevilla abre el tarro de la ilusión con una goleada al campeón (4-1)

Sevilla - Barcelona, en directo

Los jugadores del Sevilla celebran por todo lo alto la victoria ante el Barcelona
Los jugadores del Sevilla celebran por todo lo alto la victoria ante el Barcelona raúl doblado
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La primera victoria del año en el Ramón Sánchez-Pijzuán llegó a lo grande. Una goleada de nivel para que hincase la rodilla el actual campeón de LaLiga, un Barcelona que llegó invicto a Nervión. Un triunfo que certifica las buenas sensaciones que este Sevilla ... de Matías Almeyda ha ido dejando desde la llegada del argentino. Más que tres puntos para meter a los sevillistas en otra dimensión, por más que la prudencia aparezca en el mensaje de su entrenador. Llegar en zona europea al segundo parón de la temporada no estaba en el guión de casi ningún aficionado. Pero esos 13 puntos que luce en la tabla reflejan el buen trabajo de todo el Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app