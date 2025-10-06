El Sevilla FC vuelve a zona europea casi tres años y medio después

La victoria ante el Barcelona hizo estallar de alegría al Ramón Sánchez-Pizjuán. El primer triunfo como local elevó la comunión con la grada, pero también tiene su trascendencia en la clasificación. Por vez primera en más de tres años y medio, el Sevilla ... FC ocupa un puesto europeo en la clasificación, tras el buen arranque de temporada que tuvo su colofón con los tres puntos ante el actual campeón liguero.

En la competición doméstica, la última vez que el equipo sevillista apareció entre los seis primeros del campeonato fue en la última jornada de la temporada 21-22. Entonces, con Julen Lopetegui como entrenador, el Sevilla estuvo todo el torneo entre los seis primeros e incluso desde la sexta jornada en las posiciones de Champions.

Desde entonces, el Sevilla sólo estuvo entre los seis primeros en la primera jornada de la pasada campaña, tras la igualada a dos ante la Unión Deportiva Las Palmas, pero entonces con el mismo puntos que habían sumado otros doce equipos y con únicamente ese partido disputado. Posteriormente, ese Sevilla de García Pimienta lograría auparse a la octava plaza, la mejor posición de este periodo, en la jornada vigésima séptima, tras vencer a la Real Sociedad (0-1). Cuatro derrotas seguidas desde ese día acabarían con la destitución del entrenador catalán, aunque la llegada de Joaquín Caparrós tampoco sirvió para frenar la caída.

En la temporada 22-23, que comenzó con Lopetegui en el banquillo, el mejor puesto del Sevilla en toda la temporada llegó en la jornada trigésima quinta, ya con José Luis Mendilibar tras las destituciones de Lopetegui y Jorge Sampoli, después de empatar con el Betis (0-0), cuando el equipo sevillista se aupó a la novena posición, aunque finalmente acabó LaLiga como decimosegundo clasificado.

En la 23-24, el Sevilla tendría hasta una trayectoria peor. Su mejor puesto en la tabla, decimosegundo, lo conseguiría en dos ocasiones. Primero, en la jornada séptima, con Mendilibar como técnico y tras golear al Almería en Nervión (5-1), y en la trigésima cuarta, después de vencer al Granada (3-0), con Quique Sánchez Flores, que se convirtió en entrenador tras las destituciones de Mendilibar y Diego Alonso.

Ahora, más de tres años y medio después, Matías Almeyda ha vuelto a colocar al Sevilla en una de esas posiciones de privilegio. 13 puntos en ocho jornadas, con cuatro victorias, un empate y tres derrotas, el equipo sevillista ha llegado al parón de octubre como sexto clasificado, aunque con Elche y Athletic, séptimo y octavo, respectivamente, con los mismos puntos aunque peor diferencia de goles.