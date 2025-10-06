Suscríbete a
+Nervión

El Sevilla FC vuelve a zona europea casi tres años y medio después

Los de Matías Almeyda ocupan la sexta posición en la clasificación tras la goleada ante el Barcelona

La primera victoria en Nervión abre otra dimensión

Los jugadores del Sevilla celebran el gol de Carmona
Los jugadores del Sevilla celebran el gol de Carmona EFE
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La victoria ante el Barcelona hizo estallar de alegría al Ramón Sánchez-Pizjuán. El primer triunfo como local elevó la comunión con la grada, pero también tiene su trascendencia en la clasificación. Por vez primera en más de tres años y medio, el Sevilla ... FC ocupa un puesto europeo en la clasificación, tras el buen arranque de temporada que tuvo su colofón con los tres puntos ante el actual campeón liguero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app