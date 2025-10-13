Suscríbete a
Del Nido Carrasco frena su propio salto al vacío: el nuevo proyecto funciona

La decisión de contratar a Antonio Cordón y fiarse de su criterio con Almeyda, vitales para vivir tranquilos

El presidente tuvo que prescindir de dos personas de su máxima cercanía y confianza: Ignacio Navarro y Víctor Orta

José María del Nido Carrasco y Antonio Cordón presentan a Matías Almeyda
José María del Nido Carrasco y Antonio Cordón presentan a Matías Almeyda manuel gómez
Alberto Fernández

Siempre se ha dicho en el mundo del fútbol, las personas que lo viven desde dentro, que en este deporte todo, absolutamente todo, puede cambiar de la noche a la mañana. Por un simple partido o una inercia, tanto positiva como negativa, los que ayer ... eran malos ahora son buenos y viceversa. Desde el terreno de juego, pasando por el banquillo e incluso a los palcos presidenciales, donde los gestores, habitualmente, son los últimos en recibir las temidas críticas por parte de su grada. En el Sevilla FC pasa justamente lo contrario. La crítica nervionense se dirige unánimemente al palco de autoridades, deseando un cambio de rumbo en cuanto a las familias que tradicionalmente han mandado en la entidad desde su conversión a Sociedad Anónima, con la cabeza visible de José María del Nido Carrasco, quien lleva de presidente desde los últimos días de diciembre de 2023, aunque con mando en plaza desde la vicepresidencia desde bastante tiempo antes.

