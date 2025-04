Alineaciones probables del Osasuna - Sevilla de LaLiga EA Sports 2024-2025: onces y banquillo de suplentes

Segunda prueba para el Sevilla de Joaquín Caparrós, cada vez con menos margen de error. LaLiga 2024/25 llega poco a poco a su fin y, ahora, con motivo de la 33ª jornada, los hispalenses visitan El Sadar para medirse al CA Osasuna. Será este jueves, a partir de las 19.00 horas, cuando rojillos y sevillistas se vean las caras en un choque que contará con el arbitraje de Cordero Vega.

El Sevilla enlaza dos partidos como visitante cayendo derrotado, en el derbi ante el Betis (2-1) y en Mestalla ante el Valencia (1-0); antes, en su anterior encuentro a domicilio, logró vencer a la Real Sociedad (0-1). Por su parte, en este 2025, Osasuna solo ha ganado dos partidos como local: 2-1 a la Real Sociedad, en la 22ª jornada, y 2-1 al Girona, en la 31ª.

La posible alineación del Sevilla ante Osasuna

Sigue sumando bajas en materia de lesión Joaquín Caparrós, pues a las ya conocidas de Nianzou, Akor Adams y Rubén Vargas se suma ahora la de Sambi Lokonga. Tampoco estará disponible Gudelj, quien vio la quinta amarilla el pasado fin de semana. La única buena noticia para el técnico utrerano es que recupera a Kike Salas, quien cumplió sanción la pasada jornada ante el Alavés, además de sumar en la convocatoria a García Pascual. «Tenemos que ordenar bien el ataque y nuestro aspecto defensivo. Tenemos que ser ambiciosos y a partir de ahí el partido nos dirá que nos merecemos», afirmó Caparrós durante la rueda de prensa previa.

La posible alineación del Sevilla ante Osasuna Sevilla FC Nyland; Carmona, Badé, Kike Salas, Pedrosa; Suso, Sow, Agoumé, Lukebakio; Peque e Isaac.

Se prevén algunos cambios en el once que saque Caparrós este jueves en El Sadar, con respecto al del domingo pasado. Kike Salas volvería a formar como titular junto a Badé en el eje de la zaga, Suso partiría de inicio tras sus buenos minutos ante el Alavés y Sow también volvería a la titularidad.

La posible alineación de Osasuna ante el Sevilla

En cuanto a la convocatoria de Osasuna para recibir al Sevilla, Vicente Moreno no podrá contar con los lesionados Raúl García de Haro y Moncayola. Por lo demás, el preparador rojillo dispone del resto del plantel para el choque de este jueves.

La posible alineación de Osasuna ante el Sevilla CA Osasuna Sergio Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Pablo Ibáñez, Torró, Aimar Oroz, Rubén García; y Budimir.

No se esperan novedades en el once osasunista para recibir al Sevilla; Vicente Moreno formaría con su once de gala este jueves en El Sadar.