Dónde ver Osasuna - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

El Sevilla FC, que se quedó a medias ante el Alavés en el reestreno de Joaquín Caparrós en el banquillo, tiene una necesidad de sumar cada vez más acentuada en su pelea por asegurarse cuanto antes la permanencia si no quiere complicarse más la vida. Este jueves 24 de abril, en partido de la 33ª jornada de LaLiga EA Sports, visita el Estadio El Sadar para medirse al Club Atlético Osasuna, que acredita 41 puntos en la tabla y se puede meter de lleno en la lucha por las posiciones europeas.

Del arbitraje de este encuentro se encargará Cordero Vega con Muñiz Ruiz en el VAR. Te contamos todos los detalles del partido y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Osasuna - Sevilla: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El Club Atlético Osasuna - Sevilla FC de la 33ª jornada de LaLiga EA Sports será ofrecido en directo por Movistar LaLiga TV (dial 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos.

A qué hora es el Osasuna - Sevilla: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Club Atlético Osasuna - Sevilla FC se juega este jueves 24 de abril a las 19.00 horas en el Estadio El Sadar.

Cómo seguir el Osasuna - Sevilla

El encuentro entre rojillos y blanquirrojos se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde Orgullodenervion.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2024-2025.

Todo lo que hay que saber del Osasuna - Sevilla

El arranque de la cuarta etapa de Joaquín Caparrós al mando del Sevilla FC no fue como se esperaba. El propio técnico utrerano reconoció que el equipo no jugó bien al fútbol y que abusó del juego directo en muchas fases del encuentro. Pese a adelantarse en el marcador por medio de Peque, de excelente testarazo, el equipo encajó de nuevo en el tiempo de prolongación de la primera parte y la segunda la empezó bloqueado, cediéndole la pelota al Alavés, un rival directo, hasta que la salida de Suso al campo varió el panorama, el Sevilla mejoró y generó varias ocasiones, dos muy claras, para haber sellado el triunfo. Al menos, como mal menor, se cortó la racha de derrotas, pero el balance nervionense sigue siendo muy pobre en esta segunda vuelta. Lleva ya cuatro meses sin ganar en el Sánchez-Pizjuán y es el único equipo de LaLiga que no ha ganado un partido en su feudo en 2025.

Su último triunfo liguero data del 9 de marzo, cuando se impuso en San Sebastián. Mucho trabajo tiene por delante Caparrós y es urgente que el equipo remonte el vuelo para sacar un par de buenos resultados en estas seis últimas jornadas, con 18 puntos en juego. Para esta cita en territorio navarro, el Sevilla pierde a dos centrocampistas más: Lokonga, con su cuarta lesión muscular de la temporada; y Gudelj, por sanción al cumplir ciclo de amarillas. Siguen ausentes Nianzou, Vargas y Akor Adams. Respecto al duelo con el Alavés, vuelve Kike Salas. El moronense podría regresar al once en detrimento de Ramón Martínez y Sow ocupar la vacante de Gudelj. Suso es otra de las bazas que podría emplear Caparrós para dotar de más fútbol al equipo. En El Sadar, donde hay que correr mucho, se verá si el utrerano repite sistema, jugando de nuevo con dos delanteros (el Osasuna se protege con tres centrales), y si el equipo cambia la forma de desempeñarse sobre el campo. Falta le hará porque los rojillos compiten mucho mejor que el Alavés. El Sevilla no le ha ganado ninguno de sus siete últimos duelos al conjunto pamplonés.

Cómo llega el Osasuna

Con su reciente victoria en Valladolid (2-3), el Osasuna prácticamente dejó cerrada la salvación y se puede permitir el lujo se seguir mirando hacia arriba, ya que la octava plaza contará esta temporada con billete para Europa. Los rojillos se encuentran en un buen momento. Suman cuatro jornadas sin perder, con dos empates y dos victorias, las facturadas de manera consecutiva ante el Girona (2-1) y el conjunto pucelano a domicilio con doblete de Budimir, su máximo artillero, que con doce dianas es tercero del escalafón de goleadores de LaLiga EA Sports. El croata, que ya marcó en el Sánchez-Pizjuán esta campaña, es la mayor amenaza ofensiva de un equipo que juega bien al fútbol y se hace fuerte sobre todo en su campo, donde en el presente ejercicio tan sólo ha perdido tres partidos, ganando siete y empatando seis. Moncayola y Raúl García son duda en el cuadro navarro.