ENTREVISTA ABC

Orlando Ortega: «Ha sido muy doloroso intentar volver y no conseguirlo»

El pasador de vallas de origen cubano atiende a ABC días después de anunciar su retirada con 34 años por las lesiones; ya ejerce de entrenador

Del oro de París a becario de un bufete de abogados: «Ahora cada noche tengo que plancharme una camisa»

ABC
Ignacio Romo

«El atletismo, a veces, es cruel». Lo repetía y repetía Daley Thompson, el rey del décatlon, y nadie entendía que lo subrayara un atleta tan exitoso, tan celebrado como el mulato inglés. Orlando Ortega, a los 34 años, subcampeón olímpico de los 110 ... metros vallas en Río, acaba de retirarse de las pistas, forzado, resignado, a pesar de que estaba recuperando un gran momento de forma y soñaba con estar en los Mundiales de Tokio «y romper las vallas», como dice él. Pero el tendón de Aquiles, ese fantasma invisible que muchos atletas llevan dentro, se le ha aparecido demasiado este verano. Hasta que se ha mirado al espejo y se ha dicho que ya basta de sufrir. Se acabó.

