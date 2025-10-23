Orlando Ortega: «Ha sido muy doloroso intentar volver y no conseguirlo»

«El atletismo, a veces, es cruel». Lo repetía y repetía Daley Thompson, el rey del décatlon, y nadie entendía que lo subrayara un atleta tan exitoso, tan celebrado como el mulato inglés. Orlando Ortega, a los 34 años, subcampeón olímpico de los 110 ... metros vallas en Río, acaba de retirarse de las pistas, forzado, resignado, a pesar de que estaba recuperando un gran momento de forma y soñaba con estar en los Mundiales de Tokio «y romper las vallas», como dice él. Pero el tendón de Aquiles, ese fantasma invisible que muchos atletas llevan dentro, se le ha aparecido demasiado este verano. Hasta que se ha mirado al espejo y se ha dicho que ya basta de sufrir. Se acabó.

Orlando atiende a ABC desde Qatar, donde entrena desde hace un año a una nueva generación de chicas que aman el atletismo y están destrozando las barreras religiosas hacia la incorporación de la mujer árabe en el deporte. Naima Khamis es una de las grandes promesas que entrena el subcampeón olímpico. Ha corrido este año los 100 metros en 11.60. Con 18 años.

—¿Se ve usted viviendo toda su vida en Qatar?

—La idea es estar en Qatar mientras dure este proyecto, tengo aquí a mi esposa y mi niña conmigo. No sé, mi casa está en España, en Barcelona, y siempre que tengo vacaciones me voy para allá.

—¿Su plan de vida es ser entrenador?

—Esto es algo que no teníamos planificado. Al contrario, cuando yo era atleta, lo descartaba. Pero no se puede hablar mucho en la vida. Ahora estoy ejerciendo de entrenador y a medida que va pasando el tiempo le voy cogiendo el gusto. Estoy orgulloso y contento de poder transmitir mis conocimientos, lo que he aprendido en este deporte.

—La retirada así, ha sido dura…

—Hombre, la idea era haberme retirado en la pista. Ya venía meditándolo desde el año pasado, por las lesiones. Pero mi plan era competir en los Nacionales este verano. Lo que pasa es que un mes antes se frustró todo porque se me inflamaba el tendón de Aquiles en la pierna derecha. Terminé muy mal, muy tocado.

—Escoja los dos momentos de mayor felicidad de su carrera.

—Uno fue la oportunidad de competir por España. Y el otro, la medalla de plata de Río, eso marcó un antes y un después en mi carrera.

La medalla olímpica Orlando Ortega fue plata en los Juegos de Rio 2016 ABC

—¿Y los peores?

—Los Juegos de Tokio, porque una semana me lesioné. Estaba ya allí, en la Villa Olímpica, entrenando velocidad, y en la última serie de 120 metros, cuando sólo me faltaban 30 para terminar ese entrenamiento de ese día, tuve una rotura en los músculos isquiotibiales (cara posterior del muslo). Yo creo que podía haber ganado aquella medalla de oro. Y lo otro duro ha sido la lucha de estos últimos años, intentar volver a competir y no conseguirlo, eso ha sido muy doloroso, muy difícil, ver que vas avanzando y cómo las lesiones lo vuelven a destruir todo.

—Tenemos entre nosotros otro gran atleta de origen cubano, Jordan Díaz, también acosado por las lesiones. ¿Qué consejo le daría?

—Que aproveche el momento. Las lesiones son parte de la vida, porque siempre ponemos el cuerpo al límite en cada entrenamiento y es normal que aparezcan. Tiene que cuidarse y enfocarse en su trabajo, en lo que tiene que hacer. Tiene a Iván Pedroso, que es un pedazo de entrenador.

—¿Cómo está la situación ahora mismo en Cuba?

—Pues, la verdad, ahora no tengo mucha idea. Tengo familia allí, pero no pregunto mucho. Sé que la cosa está mal, muy, muy, muy mal. En vez de avanzar, la situación ha ido para atrás. Sí estoy pendiente de cómo está mi familia, y si necesita ayuda, ahí estoy. Ojalá mejore la situación y millones de cubanos puedan reunirse con sus familiares. Yo, desde que me fui a España, en 2013, ya más nunca he regresado a Cuba. Y no volveré hasta que la situación mejore. Quiero que algún día mi niña, que tiene sangre cubana, conozca la tierra en que nació su padre. Pero no quiero volver a mi tierra para sentirme mal.

—Usted ha dejado como herencia dos grandes vallistas en España… Hábleme de Quique Llopis.

—Ahí está el futuro de las vallas españolas. Yo creo que Quique tiene un talento brutal y logrará todo lo que él quiera. Todavía le falta ese punto de suerte o de hacer una gran carrera en una gran final. Está muy bien y puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que aprovechar este momento.

—¿Qué debe mejorar Llopis?

—Yo no le cambiaría nada. Quizá la cabeza, se la mejoraría, que fuera más ambicioso. Ser más agresivo, volverse loco. Cada vez que vea una valla, salir y romperla, ¡cómetela! Es lo único que le cambiaría. Porque cada atleta tiene una técnica en las vallas. Yo nunca le diría que atacara la valla como la ataco yo o como lo hace Asier Martínez. Él es muy alto y las vallas le quedan pequeñas. Si tocas la técnica lo que puedes hacer es empeorar. En lugar de enfocarse en trabajar las cosas negativas hay que concentrarse en mejorar tus puntos fuertes. Esos tienen que ser perfectos.

—Hábleme de Asier.

—Es un pedazo de atleta, con condiciones muy buenas. Ojalá se le quiten las lesiones lo más pronto posible y podamos ver esa linda rivalidad otra vez. Se lo deseo de corazón. Está a tiempo de dar lo mejor en la pista.

—¿Qué hay que mejorar en el atletismo español?

—'Wow'. Una pregunta difícil. Falta dar un puñetazo encima de la mesa en un gran campeonato. A nivel europeo sí lo hacemos bien, pero a nivel mundial, si no es por la marcha, pues no tendríamos medallas. Esa es la realidad.

—¿Y qué le diría a Sebastian Coe? ¿Cómo ve la situación del atletismo?

—A mí me gustaría volver al atletismo antiguo, el otro, el que hemos dejado atrás. No soy muy partidario de los cambios. A mí me gusta el atletismo de verdad, el del tiempo y marca. No estoy a favor del show, del espectáculo. Soy más chapado a la antigua. Soy un romántico. Añoro, extraño y echo mucho de menos aquel otro atletismo. A mí ese show de 'apaga las luces, sale el atleta, enciende las luces'... a mí eso no me va. El atleta tiene que estar concentrado al cien por cien, no tiene que pensar en qué va a hacer cuando la cámara le pase por delante.

—La eterna cuestión del dopaje… ¿usted tiene la sensación de que compitió contra atletas dopados?

—Hombre, siempre hay sus dudas…

—¿Cómo está ahora la lucha contra el dopaje?

—Yo creo que lo están haciendo bien. Cuando me asomo a Twitter, cada mes ves que va habiendo sancionados. Están destapando a atletas que hicieron trampas y eso es muy importante para seguir con un atletismo limpio y sano.

—¿Cordell Tinch batirá el récord del mundo de 110 metros vallas?

—Es un récord muy difícil. Puede conseguirlo. Pero creo que el que lo logrará será Grant Holloway, si consigue mejorar en las últimas cuatro vallas. Soy muy fanático suyo.