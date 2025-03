El Mundial rinde honores a su reina

Sydney McLaughlin no saluda ni hace corazones a la cámara en la presentación de la carrera, solo visualiza. Y reza. Mantiene un gesto serio, al límite de la bordería, mientras se prepara para entrar en la leyenda en la final de los 400 metros ... vallas del Mundial de Oregón. Una vez se pone en marcha, la atleta estadounidense entra en éxtasis para alcanzar una perfección técnica casi milimétrica. Sobrevuela las vallas a toda velocidad y aprieta en la recta final pendiente del crono, al que mira de reojo. Oro y récord del mundo estratosférico: 50.68. Con 73 centésimas menos que su anterior marca, un registro que perdurará en el tiempo salvo que ella misma encuentre la manera de mejorarlo. Su récord ya está nueve décimas de segundo por delante de la siguiente atleta más rápida de la historia. Eso son siete metros sobre la pista. Otro dato revelador: con su tiempo, habría sido séptima en la final de los 400 metros lisos, disputada unos minutos antes.

McLaughlin, desde ya la reina de los campeonatos, alejó en más de un segundo y medio a la medallista de plata, la neerlandesa Femke Bol (52.27) y en más de dos a la también estadounidense Dalilah Muhammad (53.13), la anterior plusmarquista hasta su irrupción.

Los 10 últimos records del mundo en 400 m. vallas Tiempo de llegada a meta y segundos de diferencia Diferencia 3 seg. 2 seg. 1 seg. Meta Atleta País Año S. McLaughlin S. McLaughlin S. McLaughlin D. Muhammad D. Muhammad Y. Pechonkina K. Batten S. Gunnell M. Stepanova M. Stepanova 2022 2021 2021 2019 2019 2003 1995 1993 1986 1986 50.68 51.46 51.90 52.16 52.20 52.34 52.61 52.74 52.94 52.32 Una marca histórica Diferencia en segundos de McLaughlin con otras corredoras por parciales de 100 metros 100 m 200 m 300 m Salida Meta Tiempos: 12.21 24.25 37.02 60.68 S. McLaughlin F. Bol -0.40 -0.72 -1.22 -1.59 (2ª clasificada en 400 m. vallas) -0.04 +0.08 +0.19 -0.10 S. McLeod (7ª clasificada en 400 m. lisos) Fuente Elaboración propia / ABC Los 10 últimos records del mundo en 400 m. vallas Tiempo de llegada a meta en segundos Atleta Año Marca 2022 2021 2021 2019 2019 2003 1995 1993 1986 1986 S. McLaughlin S. McLaughlin S. McLaughlin D. Muhammad D. Muhammad Y. Pechonkina K. Batten S. Gunnell M. Stepanova M. Stepanova 50.68 51.46 51.90 52.16 52.20 52.34 52.61 52.74 52.94 52.32 Una marca histórica Diferencia en segundos de McLaughlin con otras corredoras por parciales de 100 metros F. Bol S. McLeod (2ª clasificada en 400 m. vallas) (7ª clas. en 400 m. lisos) S. McLaughlin Salida Diferencia: -0.40 Tiempo: -0.04 100 m 12.21 -0.72 200 m 24.25 +0.08 -1.22 300 m 37.02 +0.19 -1.59 -0.10 Meta 60.68 Fuente Elaboración propia / ABC

Por fin vivió la grada del Hayward Field un momento que se puede considerar mágico en unos Mundiales con un balance discreto en cuanto a marcas. Con toda su familia acompañándola en la grada, McLaughlin replicó con exactitud la carrera soñada en su cabeza. Al cruzar la meta y ver el crono, la de Nueva Jersey quedó noqueada, sin reaccionar ni celebrar. Fue así durante unos minutos interminables, en los que la campeona permaneció sentada sobre el tartán procesando el ácido láctico mientras la vida pasaba a su alrededor. «Quería tomarme un momento para disfrutar lo que había conseguido, sabía que si mantenía mi cadencia y el patrón de zancadas podía hacerlo», explicó McLaughlin después, antes de amenazar con que su mejor carrera aún no ha llegado:. «Siempre hay algo más que se puede arañar, seguro». «Viendo a Sydney hoy, ya me creo que se pueda bajar de 50 segundos», confirma con una sonrisa su compatriota Muhammad.

McLaughlin, 22 años, vive un 2022 absolutamente mágico. A sus récords, a sus medallas, sumó en mayo su boda con el exjugador de fútbol americano Andre Levrone. La atleta, que adorna sus publicaciones en las redes sociales con versículos de la Biblia, otorga a Dios el mérito de todos sus éxitos. No fue distinto esta vez: «Lo único que he hecho es liberar los dones y talentos que él me ha dado».

Hija de atletas, fue una corredora tan precoz que se quedó sin ir a un Mundial sub-20 pese a tener marca para ello por no haber cumplido la edad mínima de 14 años. Hoy en día cuenta con un oro olímpico y otro mundial, además de haber sido capaz de rebajar en casi dos segundos la plusmarca de su disciplina en apenas un par de años.

McLaughlin aún no ha dicho su última palabra en el Mundial. La reina de los campeonatos opta a una segunda medalla en el relevo 4x400, prueba a la que también se ha apuntado a última hora Allyson Felix, que podría lograr su vigésima medalla en unos mundiales. Estados Unidos aún guarda una traca final para despedir su Mundial.