Muere un adolescente tras recibir un pelotazo en un entrenamiento de cricket

El joven deportista australiano, de 17 años, fue alcanzado en el cuello y trasladado de urgencia al hospital, pero falleció horas después

Ben Austin, de 17 años
Ben Austin, de 17 años Ferntree Cricket Club

L. M. / Agencias

Un fatal accidente de cricket acabó con la vida del joven Ben Austin, de 17 años, tras recibir en el cuello el impacto de una pelota que había lanzado un compañero mientras se entrenaban en el Club Ferntree Gully de Victoria (Australia) este ... pasado martes.

