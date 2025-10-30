Muere un adolescente tras recibir un pelotazo en un entrenamiento de cricket

Un fatal accidente de cricket acabó con la vida del joven Ben Austin, de 17 años, tras recibir en el cuello el impacto de una pelota que había lanzado un compañero mientras se entrenaban en el Club Ferntree Gully de Victoria (Australia) este ... pasado martes.

Austin fue trasladado de urgencia al hospital y tuvo que ser conectado a un respirador artificial, pero falleció el miércoles, según informó su club. «La pelota le golpeó en el cuello en un accidente similar al que sufrió Phil Hughes hace 10 años», declaró Nick Cummins, director del club, a los medios australianos. Cummins se refería a un exjugador de la selección australiana que falleció en 2014, con 25 años, dos días después de recibir también en la zona del cuello una pelota durante un partido. Austin llevaba casco, pero no protector de cuello, confirmó Cummins.

Según los medios locales, el director también añadió que Austin llevaba casco, obligatorio en categorías inferiores de muchos deportes en Australia para evitar la repetición de golpes en la cabeza que pueden llegar a provocar alteraciones neurodegenerativas en la madurez. Pero el joven no portaba collarín protector que se acopla al casco y protege la parte superior de la columna vertebral. Es un accesorio que también es obligatorio en el cricket de élite desde finales de 2023.

La familia de Austin emitió un comunicado expresando su profunda consternación. «Esta tragedia nos ha arrebatado a Ben, pero nos consuela saber que estaba haciendo algo que hizo durante tantos veranos: ir a las redes con sus amigos a jugar al cricket», decía el comunicado. «También queremos apoyar a su compañero de equipo que estaba lanzando en las redes; este accidente ha afectado a dos jóvenes y nuestros pensamientos están con él y su familia».