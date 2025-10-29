Un club israelí aparta a un jugador que se fugó a la selección de Palestina sin avisar

El Bnei Sakhnin es, probablemente, el club más peculiar de los 14 que compiten en la Liga Premier de Israel, la máxima categoría de fútbol en el país de Oriente Próximo. Es el único equipo árabe en la élite balompédica israelí, con ... todo lo que ello significa.

En el contexto de la enorme tensión que se vive debido al conflicto entre Israel y Palestina, una reciente decisión deportiva en el seno del Sakhnin ha provocado gran polémica.

Según publicó el diario deportivo francés 'L'Équipe', Abed Yassin, uno de los dos porteros de la primera plantilla, ha sido apartado del equipo después de acudir por su cuenta a la llamada del seleccionador de Palestina para el partido amistoso disputado y ganado el pasado 13 de octubre ante Argelia B (0-1).

Yassin fue suplente y no jugó ni un minuto, pero desde entonces ha desaparecido de las convocatorias de su club, donde tampoco era titular.

Desde que comenzó la Liga israelí, el joven guardameta (21 años), solo había sido alineado en una de las siete jornadas disputadas, la que les enfrentó al Maccabi Netanya el 5 de octubre. El Sakhnin ganó (1-2), Yassin completó una buena actuación y ello le daba opciones de afianzarse en la portería, pero justo después llegó la convocatoria palestina y en las dos citas ligueras posteriores ni siquiera se vistió.

Nacido Shefa Amr, ciudad del norte de Israel cercana a Haifa con numerosa población de origen palestino y religión musulmana, Abed Yassin ya había jugado en la selección palestina sub-23 sin ningún contratiempo.

Esta vez, sin embargo, y según lo que declara el presidente del Sakhnin en 'L'Équipe', el portero «no informó a nadie» de que había sido convocado por la absoluta ni, por tanto, de que acudiría a dicha llamada. «Fue allí sin nuestro permiso, ese es el primer problema», afirma Mohammed Abu Younis. Y la directiva, de acuerdo con el entrenador, decidió apartarlo del equipo.

La medida disciplinaria resulta arriesgada y muy delicada en una plantilla donde conviven árabes, judíos y cristianos. El equipo presume de ser «un club de paz», pero en un escenario geopolítico tan complicado las citadas peculiaridades y un entorno difícil generan controversias y turbulentas noticias.

Por ejemplo, el pasado mes de marzo fue detenido Said Hassanin, periodista deportivo árabe israelí, acusado de apoyar a la organización terrorista Hamás. Además de su profesión, Hassanin era el locutor del Doha Stadium, campo del Sakhnin que debe su nombre a la financiación del Gobierno catarí.

Otra curiosidad en la historia de este club: en 2020, tras descender y regresar a la Primera división, el Bnei Sakhnin anunció una contratación especial: la de Rami Hamadeh, entonces portero titular de la selección de Palestina.

Hamadeh vivió una situación similar a la de Yassin. Tenía 16 años, jugaba en el Maccabi Netanya, también de la Liga israelí, y fue convocado por vez primera por la selección juvenil palestina. «Empecé a entrenar con la selección sin decirle una palabra a mi entrenador del Netanya, pero se lo tuve que contar cuando surgió un viaje para jugar un torneo en Emiratos Árabes Unidos —relató en una entrevista—. Tenía miedo que no me dejara, pero me dijo que le parecía bien, que era algo bueno que lo hiciera para la coexistencia».

De momento, Abed Yassin no ha encontrado tanta comprensión en el Bnei Sakhnin