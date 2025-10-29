Suscribete a
«Rata, asesino, cobarde», familiares insultan a Mazón durante el funeral
Un club israelí aparta a un jugador que se fugó a la selección de Palestina sin avisar

El Bnei Sakhnin, equipo de la Primera División hebrea, sanciona a Abed Yassin, uno de sus porteros

Abed Yassin
Abed Yassin RRSS
Ángel Luis Menéndez

Ángel Luis Menéndez

El Bnei Sakhnin es, probablemente, el club más peculiar de los 14 que compiten en la Liga Premier de Israel, la máxima categoría de fútbol en el país de Oriente Próximo. Es el único equipo árabe en la élite balompédica israelí, con ... todo lo que ello significa.

