«¡No me muerdas!»: muere un surfista tras el ataque de un enorme tiburón en Australia

Un tiburón de gran tamaño mató este sábado a un surfista en una conocida playa de Sídney (Australia), según informaron la policía y los equipos de rescate. La víctima es Mercury Psillakis, un hombre de 57 años que salió a hacer surf frente a las playas de Long Reef y Dee Why, al norte de la gran ciudad costera australiana.

Psillakis sufrió heridas graves después de ser mordido por lo que se cree que era un gran tiburón en Long Reef Beach poco después de las 10 de la mañana. «Había un hombre gritando '¡no quiero que me muerdas, no me muerdas!'. Vi la aleta dorsal y era enorme», relató un testigo a 'Sky News Australia'.

🚨 Shark Attack Tragedy in Sydney

📍 Long Reef Beach, Northern Beaches, NSW



A 57-year-old surfer, Mercury Psillakis, was killed in a rare shark attack just 100 m offshore



— Surfboard found split in half

— Emergency crews unable to save him#Sydney #放送局占拠 #SharkAttack pic.twitter.com/IcmaHXFrqg — GlobeUpdate (@Globupdate) September 6, 2025

La víctima del ataque del escualo fue sacada del agua por otros surfistas y llevada a la orilla. Su estado era de extrema gravedad y murió en la arena.

El fallecido era un experimentado surfista y muy conocido en Dee Why, donde su hermano Mike regenta una tienda de tablas de surf personalizadas.

Mercury Psillakis, que tenía esposa y una hija pequeña, perdió «varias extremidades» tras el ataque del tiburón, según desveló en rueda de prensa John Duncan, superintendente de la policía del estado de Nueva Gales del Sur.

«El cuerpo fue hallado flotando», dijo a los periodistas. La policía cree que la víctima sufrió el ataque de un «gran tiburón», toda vez que su tabla quedó partida en dos.

Los expertos del gobierno examinarán los restos de la tabla y el cuerpo para tratar de determinar la especie a la que pertenece el animal. La mayoría de las mordeduras graves de tiburón en Australia suelen ser de tiburones blancos o tigre.

Las playas de los suburbios de Manly y Narrabeen, en el norte de Sídney, fueron cerradas durante al menos 24 horas, informó Surf Life Saving NSW.

Se trata del primer ataque mortal de tiburón en Sídney desde 2022, cuando el instructor de buceo británico Simon Nellist, de 35 años, murió frente al suburbio de Little Bay.

El último ataque mortal de un tiburón en Australia ocurrió en marzo, cuando un surfista fue atacado en la remota playa de Wharton, en Australia Occidental.

Desde 1791 se han registrado en Australia más de 1.280 incidentes con tiburones, de los cuales más de 250 resultaron mortales, según una base de datos especializada.

