El Quartararo más fiable afianza el liderato tras ganar en Mugello

Con una gran superioridad, Fabio Quartararo se impone en el Gran Premio de Italia por delante de Miguel Oliveira y Joan Mir. Hubo cambio de posiciones durante unos minutos porque el portugués pisó la zona verde en la última vuelta, pero los árbitros también vieron que lo hizo el español, por lo que ambos se quedan con las posiciones logradas en la pista. El francés, tercera victoria en este curso, se afianza en el liderato y refuerza su confianza porque venció en Mugello con muchísima facilidad para ganar metros con respecto a sus rivales, a quienes ha sacado tres segundos y medio.

Necesitaba tiempo. Tiempo para acostumbrarse, curiosamente, no tanto para la competición, que ya la tenía asimilada, sino para el éxito. En 2020, ausente Marc Márquez -que se fue al suelo en la primera vuelta- , a quien ya había avisado que era superior a él a una vuelta, Fabio Quartararo se puso el traje de príncipe dispuesto a quitarle el trono al rey. Ganó dos carreras consecutivas para confirmar ese papel, pero después, los focos acabaron por cegarlo. No supo aguantar la presión del éxito no volvió a celebrar una alegría más. Había moto, talento, potencia, trabajo, pero no herramientas para gestionar cuando se consigue lo que quieres .

Pero en este 2021, el príncipe sí que parece haber encontrar las hechuras del traje para convertirse en rey. En Mugello confirmó que hay moto, talento, trabajo y capacidad. También velocidad y aguante. Y confianza para llevar en los hombros la capitanía de Yamaha . En apenas cinco vueltas se reencontró con la primera posición, esa que se había ganado el sábado, y que ya ha convertido en tradición, pues son cuatro y consecutivas. A partir de ahí, vuelta a vuelta, hasta tres segundos y medio de ventaja sobre sus perseguidores.

Atrás pelearon la Ducati de Zarco y la KTM de Oliveira hasta que, coo ya se ha convertido en patrón, las Suzuki de Álex Rins y Joan Mir se lanzaron al ataque. El catalán no puedo aguantar, una carrera más, esa posición que le permitía luchar por el podio, al suelo por cuarto domingo consecutivo. Pero el mallorquín sí que vuelve a demostrar que no fue campeón en 2020 por casualidad y sí por mesura, tranquilidad, paciencia y velocidad final con la que fue ganando plazas hasta encontrarse con Oliveira. «Estoy agotado, ha sido una carrera muy dura y Oliveira ha sido muy difícil porque lo ha hecho muy bien. Aunque hoy no era el mejor día para ponerse el casco», admitía Mir, podio 500 para la categoría máxima del motociclismo español , recordando al fallecimiento de Jason Dupasquier , el piloto de 19 años que no ha podido superar las heridas del grave accidente que tuvo el sábado.

«Ha dio un día extraño. Me he emocionado mucho y comenzar la carrera después del minuto de silencio resultó muy largo. Cada vez que pasaba por la curva 9 iba pensando en Jason. Esta victoria es para él. Y para también a mi madre, que hoy es el día de mi madre en Francia. Es una sensación agridulce porque logras la victoria, pero pierdes a un compañero y no resulta fácil », admitía también Quartararo, más líder y con hechuras y cabeza para sentarse en el trono.

