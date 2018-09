Motogp Marc Marquez vuelve a territorio hostil El piloto español correrá Misano, la casa de Valentino Rossi, donde el año pasado fue abucheado y los aficionados celebraron una caída suya

El amarillo tiñe por completo las gradas y alrededores de la pista. El Mundial de Motogp desembarca este fin de semana en un circuito que es territorio de Valentino Rossi. La pista de San Marino está a tan solo 13 kilómetros de la ciudad donde nació el piloto italiano, Tavullia, y la pasión que allí desata el «46» no tiene parangón.

En Misano, Marc Márquez defenderá su liderato en la clasificación general y donde además de medirse a los 27 pilotos de la parrilla, deberá hacer frente a los cerca de 60.000 hinchas que intentarán ser uno más para

Si la tensión en el circuito de Mugello, en el que aficionados italianos cavaron una tumba con el nombre del español, ya era palpable durante el presente Gran Premio, no se espera que la calma impere entre el piloto del Repsol Honda y los seguidores de Rossi.

No es una situación nueva para el piloto de Cervera. El pasado año en el mismo circuito, Márquez se cayó en la sesión de warm-up previa a la carrera. Una caída que fue celebrada por los hinchas italianos. El «93» no se quedó callado. Mientras un miembro de seguridad le llevaba a su box, el catalán lanzó besos a las gradas como respuesta a los festejos de sus detractores.

«Lancé besos por los silbidos. Es una situación que no me gusta, sobre todo cuando te caes. Espero que mi afición no lo haga nunca. Si eres un fan de las motos, te gusta ver adelantar y no los colores de los que corren Nos estamos jugando la vida y hay aficionados a los que se le olvida. Es bastante desagradable», afirmó Márquez.

La guerra entre los tifosi y el español no concluyó ahí. El catalán terminó ganando el Gran Premio en la casa de su eterno rival, algo que los italianos no soportaron y mientras Márquez subía al podio para celebrar su triunfo se dedicaron a abuchearle. Algo que no es una novedad para él. Desde su incidente con Rossi en Malasia en el año 2015, el español ha sido silbado en numerosos circuitos y todo apunta a que en San Marino esta escena se volverá a producir.

A este clima poco común en las carreras de motos se suma que Márquez reconociese hace pocos días que Lin Jarvis, director deportivo de Yamaha, le reconociese que tanto él como su hermano Alex Márquez nunca pilotarían para la factoría japonesa. «Lin Jarvis ha dicho que no se va a ver a un Márquez en Yamaha. Algo que ya me comentó personalmente en 2016. Lo respeto y lo acepto».

Tranquilidad y paz

No osbtante, tranquilidad y paz es lo que busca el piloto de Cervera después de tanto tiempo de confrontación con el que un día fue su ídolo. «Me gustaría hacer las paces con Rossi. No tengo ningún problema con él. En Argentina todo estaba mucho más tranquilo entre nosotros, pero cometí un error y le hice caer. Incluso fui a disculparme», ha dicho en las horas previas a que se inicie el fin de semana en la pista Marco Simoncelli.

No todo han sido peleas extradeportivas que nada tienen que ver con las motos. En el año 2014, Rossi y Márquez regalaron a los aficionados uno de los duelos más trepidantes e inolvidables de la historia. Ambos mantuvieron hasta la caída del español una lucha descomunal por la victoria, que se acabó llevando el piloto italiano.

Misano no es una prueba más. Es la casa de Valentino Rossi y allí hace falta algo más que una buena puesta a punto. En San Marino, Marc Márquez tiene la oportunidad de demostrar que, además de vencer a los mejores pilotos del mundo, puede contra todo un país.